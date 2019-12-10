"المرأة المصرية تتميز" هاشتاج يتصدر تويتر.. وفتيات: فرفوشة وبـ100 راجل

تفاعل عدد كبير من الفتيات والسيدات مع هاشتاج "المرأة المصرية تتميز"، الذي انتشر وتصدر موقع تويتر خلال الساعات الماضية. تنوعت تعليقات السيدات والفتيات عن مصدر قوتهن، وجاءت بعض منها بها روح الفكاهة، قالت إحداهن: "المرأة المصرية تتميز بالفرفشة"، "تعجبني شخصية الست المصرية المثقفة الواعية، صاحبة القرار". Advertisements وقالت أخرى: المرأة المصرية تتميز أنها بميت راجل"، وذكر آخر: "تتميز بالتضحية والوفاء وكل شيء جميل"، "تنكد عليك وتقولك أنت اللي غلطان".

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