عبايات شبابية ومريحة مناسبة لطالبات الجامعة

بدأت طالبات الجامعة التحضير لعامهن الدراسي الجديد، والعمل على اطلالتهنّ الخاصة بالعام الجامعي. اليوم تفضل العديد من الطالبات اختيار تصاميم عبايات شبابية ومريحة، كما تطورت صيحة عبايات الفتيات كثيرًا، ولم تعد تقتصر على الصيحات التقليدية، بل تنوعت بقصات عصرية، لتتمكن الفتاة من تنسيقها فوق ملابسها الكاجوال، وايضًا ظهرت عبايات اتسمت بالنعومة والأناقة.

تميزت قصات العبايات بتصاميم بسيطة وبعيدة عن التكلف، كما تتميز بالأقمشة المريحة، مثل: الكريب، والقطنيات، وبعض أنواع الحرير الناعمة، وتألقت العديد من العبايات بألوانها الحيادية المثالية للعام الدراسي، مثل اللون الابيض والاسود، بجانب العبايات المطرزة والملونة.

ولعبايات مفعمة بالروح الشبابية، تألَّقي بعباءة سوداء زُيِّنَتْ من الجانب الأعلى في جهة اليمين والجانب الأسفل في جهة اليسار بقماش رمادي، ومن الأكمام تميَّزت بتدرجات الرمادي، ونُقشت بزهرتين باللون الأبيض، وعباءة سوداء بتطريزات في الجانب الأيسر من الأعلى والأيمن من الأسفل.

ولعباءة أكثر خفة ارتدي عباءة بأكمام واسعة زُيِّنَتْ أطراف أكمامها وأسفل العباءة بقماش بيج بتطريزات سوداء، وعباءة مزينة بالأبيض وبأكمام واسعة، وأخرى سوداء مزيَّنة بنقشات بيضاء متتالية على شكل خطوط، وعباءة سوداء مزينة بقماش أبيض مخطط بالأسود في إحدى الإكمام وإحدى جهات العباءة المعاكس، وأخرى شبيهة لها بقماش بني مخطط بالأسود.

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