أفضل المساكات للعناية بالشعر التالف

الأفوكادو معروف منذ القدم بفوائده المختلفة للشعر، لأنه يحتوي على الفيتامينات والبروتينات التي تغذي الشعر، والتي تمنحه مظهرًا حيويًّا ورائعًا، كما يحتوي على الحديد والزنك واللايسين، هذه المعادن التي تقوي خصلات الشعر وتمنع تساقطه.

لهذا الأفوكادو هو السر لـ العناية بشعركِ التالف، وإليكِ ماسكات تساعدكِ في الحفاظ على جمال شعركِ، والتخلص من كل مشاكله.

ماسك الأفوكادو وزيت الصبار

المكونات:

ثمرة أفوكادو مهروسة

ربع كوب زبادي

2 ملعقة صغيرة زيت الصبار

طريقة التحضير :

اُخلطي الأفوكادو مع الصبار والزبادي، وضعيه على شعركِ لمدة ساعة أو ساعتين.

اُشطفي شعركِ بعدها بالماء والشامبو.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا.

ماسك الأفوكادو والبيض

المكونات:

1 بيضة

ثمرة أفوكادو مهروسة جيدًا

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون أو زيت جوز هند

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طريقة التحضير :

اُخلطي المكونات مع بعضها البعض، وابدئي بتوزيعها على الشعر جيدًا، من الجذور حتى الأطراف.

اُتركي الخليط على شعركِ لمدة تقارب الساعة، وغطّيه بغطاء بلاستيكي.

اُشطفي شعركِ بالماء والشامبو جيدًا

ماسك الأفوكادو وزيت الجوجوبا

المكونات:

- ثمرة أفوكادو مهروسة

- 3 ملاعقة كبيرة زيت جوجوبا

- ملعقة كبيرة زيت لوز حلو

طريقة التحضير :

اُخلطي الأفوكادو مع الجوجوبا، وابدئي بتوزيعها على الشعر جيدًا، من الجذور حتى الأطراف.

اُتركي الخليط على شعركِ لمدة تقارب الساعة.

اُشطفي شعركِ بالماء والشامبو جيدًا.

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