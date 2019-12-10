الامارات | بالصور.. بريطانية شابة تتزوج سجادة..وهدايا العرس معدات تنظيف

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. بريطانية شابة تتزوج سجادة..وهدايا العرس معدات تنظيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت البريطانية "بيكلي- 26 عامًا" عقد قرانها رسميا من سجادة تحمل اسم " مات"، في مراسم زواج رسمية وتقليدية وتهدت امام القاضي والضيوف بكل العهود التي تقال في مراسم الزواج، وسافرت مع السجادة الزوج لقضاء شهر العسل في مدينة مانشستير. بحسب " الغارديان" و"صن".

وقالت بكي: "لقد اشتريت مات منذ عام تقريبًا ومنذ اللحظة الاولى احببته، وصار لا يفارقني اينما ذهبت"، ومع الوقت زاد تعلقي به وكنت اوليه عناية شديدة وهو بدروه منحتني الدفء والراحة

وأضافت بكي"أقضي الكثير من الوقت في الاعتناء به وإخراجه مرتين إلى عدة مرات يوميا لا أستطيع أن أتخيل حياتي أنه بدونه الآن".

Advertisements

وقالت بكي: "أنا مهووسة بمات أستلقي قربه وأحدثه بكل أفكاري الخاصة وهمومي، واجلس معه لساعات طويلة و قبل بضعة أشهر عندما قال أحد أصدقائي إنني يجب أن أتزوج ، قلت" سأفعل ذلك ".

واكدت "بكي" :"لا يمكن أن أكون أكثر سعادة".

الطريف ان أهل وجيران بكي تكفلوا بدفع مراسم الزواج، واحضر المدعوون كميات كبيرة من منتجات العناية بالسجاد.

لا تعتبر حالة بكي فريدة من نوعها حيث سبق ووقعت في بريطانيا احداث مشابهة، فقد تزوجت أماندا ليبرتي "35" من ثريا.