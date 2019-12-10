أفضل النظارات الشمسية الرجالية المناسبة لشكل الوجه

إذا كنت تبحث عن النظارات الشمسية المثالية، تسعى إلى العثور على نظارات تزيد إطلالتك أناقة وسحراً، وتبقيك جذاباً بينما تتواجد في مكان تسطع فيه الشمس، وتحاول أن ترتقي بأسلوبك وتجذب الانتباه إليك. حسناً أول شيء عليك التفكير فيه هو ما إذا كانت هذه النظارات تناسب شكل وجهك أم لا.

ربما تكون سمعت هذه النصيحة من قبل، فقمت بالنظر إلى المرآة والتدقيق فيها، محاولاً أن تعرف شكل وجهك، هل هو بيضاوي أم مستطيل أم دائري.

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أثناء شراء النظارات الشمسية عليك أن تضع في اعتبارك أن النظارات الشمسية المستديرة لا تتناسب مع الوجوه المستديرة، لأنها سوف تطمس معالم وجهك وتجعلك تبدو بلا ملامح، كما أن النظارات الشمسية المربعة لا تتماشى مع الوجوه المربعة، ما يعني أنه من الضروري أن يكون هناك تنوع وتباين وتوازن. وفيما يلي نُقدم لك مجموعة من المعلومات التي من شأنها مساعدتك على تحديد شكل وجهك، ومعرفة ما هي أنسب نظارات شمسية له.

نظارات شمسية للوجوه على شكل قلب

البعض يُشير إلى هذه الوجوه باعتبارها وجوها على شكل مثلث، ما يعني أن جبهتك تكون عريضة وذقنك مُدبب، مثل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والممثل الأمريكي الشهير ليوناردو دي كابريو.

الوجوه المثلثة أو ذات أشكال القلب تكون ذات ذقن مُدببة، وجبهة أوسع من عظام الخد. إذا أمعنت النظر في صور الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما سوف تجده يرتدي دائماً نظارات شمسية راي بان واي فرير الكلاسيكية الداكنة، كما أنه يرتدي نظارات افياتور والتي تجعله يبدو شديد الجاذبية.

نظارات شمسية للوجه البيضاوي

إذا كنت محظوظاً ولديك وجه بيضاوي كلاسيكي، فإنك تستطيع ارتداء موديلات عديدة من نظارات الشمس. انظر مثلاً إلى بعض النجوم مثل كريستيان بيل، ماثيو ماكونهي، جورج كلوني، جميعهم لديهم وجوه بيضاوية تناسب أشكال وموديلات مختلفة من النظارات.

الوجه البيضاوي هو الوجوه الذي يكون فيه الوجه أطول من عرض عظام الخد، والجبهة أوسع من منطقة الفكين، وهو مستدير قليلاً. تستطيع في هذه الحال ارتداء نظارات افياتور الكلاسيكية، ونظارات فينتج كلاسيكية دائرية، على غرار جون لينون، أو أي نظارات شمسية أخرى تناسب ذوقك.

نظارات شمسية للوجه المستطيل

يكون الوجه المستطيل أطول حوالي ضعفي عرضه. فكر مثلا في وجه الممثل والمخرج بن افليك، أو بروس ديرن، أو كلينت إيستوود. أفضل نظارات شمسية لهذه الوجوه هي تلك التي تقسم الوجه وتجعله أكثر توازنا.

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أفضل نظارات لهذه الوجوه هي النظارات الكبيرة، ولكن هناك مجموعة من الموديلات التي يُنصح بارتدائها ووضع في عين الاعتبار إذا كان وجهك مستطيلاً خاصة تلك ذات العدسات الكبيرة، بالإضافة إلى نظارات واي فرير الشمسية، ويُنصح بتجنب النظارات التي تجعل وجهك يبدو أكثر طولاً مما هو عليه، مثل النظارات الصغيرة للغاية أو تلك ذات العدسات الدائرية الضيقة للغاية أو الصغيرة أو ذات الإطارات المتجهة إلى أسفل.

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نظارات شمسية للوجوه الدائرية

أصحاب الوجوه الدائرية يكون لديهم عظام خدود أكبر، كما أن الوجه يكون أكثر اتساعاً، كما أن الجبهة تكون أصغر. إذا كان وجهك مُستديراً، فمن الأفضل أن تتجنب أي شيء كبير للغاية. ابحث عن النظارات الشمسية التي تتناسب مع شكل وجهك، ويُنصح بأن تكون ذات خطوط مُستقيمة وعدسات داكنة، وسوف تكون نظارات الافياتور خياراً مثالياً. كذلك عليك أن تتجنب تماماً النظارات ذات العدسات الدائرية.

نظارات شمسية للوجه المربع

الوجوه المربعة هي التي يكون فيها الجبين وعظام الخدين والفك لها نفس الطول، وغالباً ما يكون فيها فكان وعظام قوية وبارزة. ويناسب هذه الوجوه النظارات الشمسية الداكنة. يُنصح بالابتعاد عن النظارات ذات العدسات المستديرة، والألوان الفاتحة. ومن بين الممثلين الذين يملكون وجوه مربعة اليجاه وود. بإمكانك ارتداء نظارات ذات أطر خضراء، أو زرقاء أو رمادية.

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