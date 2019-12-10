إليسا في فساتين قصيرة هل ناسبتها

تُعتبر إليسا من النجمات العربيات الأكثر أناقة، بالرغم من الأخطاء التي ترتكبها في بعض المناسبات، لكنها بشكل عام تتمتع بأسلوب أنثوي وفاخر، واطلالاتها دائمًا ما تكون متجددة ولافتة، ومؤخرًا لاحظنا أنها كانت ميالة لاعتماد الفساتين القصيرة لمختلف المناسبات، وحتى لحفلاتها على المسرح وقد فضلتها في الكثير من الأحيان على موديلات فساتين السهرة الماكسي، فهل ناسبتها هذه التصميمات شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ.

إليسا في فستان أبيض قصير:

اطلالة ناعمة وغاية في الأناقة اعتمدتها إليسا مؤخرًا، وقد اختارت فيها موضة اللون الواحد الرائجة جدًّا هذا الموسم، ونسقت فستانًا أبيض قصيرًا من إيلي صعب Elie Saab، ياقته مفتوحة على شكل حرف V وخصره مزين بحزام عريض، ومن فوقه اعتمدت جاكيت بليزر طويل باللون الأبيض أيضًا وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ ومجوهرات ذهبية ناعمة.



فستان قصير براق تألقت به إليسا:

تألقت إليسا في إحدى المناسبات مؤخرًا في اطلالة مميزة اختارت فيها فستانًا قصيرًا ذا طابع استعراضي باللون الأسود، ومطرزًا بالخرز والخيوط البراقة من لابورجوازي Labourjoisie، قصته ناعمة من دون أكمام، وطوله وصل أعلى حد الركبة، وقد اختارت معه حذاءً بكعب عالٍ أسود ومجوهرات ناعمة.

اطلالة كاجوال في فستان أسود وأبيض اعتمدتها إليسا:

نسقت إليسا اطلالة كاجوال صباحية جمعت فيها بين الأناقة والعصرية، حيث اختارت فستانًا قصيرًا باللونين الأسود والأبيض بقصة مستوحاة من الستينيات، طوله وصل حدّ الركبة. وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ من الجلد والبلاستيك الشفاف، وحقيبة كتف من ديور Dior باللون الأسود.

Advertisements

إليسا على المسرح متألقة في فستان قصير باللون الذهبي:



من اطلالات إليسا المميزة هذا العام كانت في فستان قصير براق من الكريستال الذهبي، اختارته من لابورجوازي Labourjoisie قصته مميزة مع الشراريب التي غطته بشكل كامل، وأضافت له حركة لافتة، وقد نسقت معه صندلًا ذهبيًّا بكعب عالٍ.

قد يهمك ايضاً:

نصائح مُهمِّة للجمع بين ارتداء الفساتين القصيرة مع الجوارب الطويلة

نانسي عجرم فراشة في الفساتين القصيرة الجذابة