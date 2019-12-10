تعرفي علي القاعدة الأولى التي تتبعها هيفاء وهبي في الموضة

نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، صورة جديدة لها، كشفت من خلالها عن القاعدة رقم 1 التي تتبعها في عالم الموضة، وهي "ارتدي ما تريدين ارتداءه"، حسبما علّقت على الصورة.

بدت ملكة جمال الكون في قمة الأناقة والجاذبية في هذه الإطلالة، التي أبرزت منحنيات جسدها الممشوق، حيث ارتدت فستانا أسود يصل حد الركبة، ذو أربطة عند منطقة الصدر، وحملت حقيبة زرقاء اللون بيد من السلسال الذهبي، وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات الذهبية، ابتداء من قدمها وانتهاء بيدها، كما انتعلت صندلا باللونين الأسود والذهبي، وحرصت على ترك شعرها منسدلا على طبيعته فوق أحد كتفيها.

وكالعادة، تلقت هيفاء من متابعيها العديد من التعليقات التي عبّرت عن اتفاقهم مع القاعدة التي تتّبعها في عالم الموضة، كما عبّر كثيرون عن إعجابهم بإطلالتها المثيرة والأنيقة.

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