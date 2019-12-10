مجموعة مايكل كورس لما قبل خريف 2020

قطع استثمارية متنوعة وخالدة تلك سمات أزياء المصمم الأمريكي مايكل كورس، ومع اقتراب الذكرى الأربعين لتأسيس علامته التجارية، فكر في تلك السّمات المتعلقة بتصاميمه، لدرجة أنه أثناء إعداده مجموعته لما قبل خريف 2020. قام كورس بتصفح الأرشيف، وحدد بعض القطع الخالدة، بما في ذلك كاب روانا الصوفي وبنطلون الكيلوتس من عام 1981، لافتتاح عرضة لما قبل خريف 2020 حيث أعاد تصميم القطعتين لتبدوا أكثر بساطة وكلاسيكية.

وتأثرت المجموعة بشكل كبير بنمط الويسترن، فكانت النتيجة مزيجًا فريدًا من الأناقة الغربية وأسلوب كورس. وقدم المصمم الأمريكي ضمن تشكيلته قطع الخياطة الراقية بنمط الويسترن، بإضافة الأهداب على الأكتاف والأكمام والصدر. كما أتت بطبعات الكاروهات الكلاسيكية والتقليمات العمودية، وبرزت بدلة تنورة رفيعة بأكمام ضخمة منتفخة، وبدلة بنطلون بطبعة الأزهار.

وزينت الأهداب العديد من القطع، حيث قام كورس بإضافتها إلى طيات الصدر للمعاطف والسترات، وأكمام بعض القطع، كما ظهرت على كنزة مصنوعة من القطن والكشمير المعاد تدويره ، بالإضافة إلى تنورة من جلد الغزال بطبقات من الأهداب المتدرّجة.

كما ظهرت طبعة المهر في كل مكان، بما في ذلك معطف من جلد الخروف الصناعي منسق مع قميص فستان من الكريب دو شين وحقيبة كروسبودي، وكل ذلك بدرّجات متفاوتة من الطبعة، وعلى معطف قصير، بالإضافة إلى الفساتين، التنانير، وحقائب اليد وحتى على توب فستان من جلد العجل والذي أطلق عليه اسم "the antimermaid dress".

وقدم المصمم أيضًا بعض الفساتين الأنيقة في مجموعته، والتي أتت بطبعات صامتة، مثل طبعة البيزلي باللونين الدخاني والأسود منسق مع سترة سوداء بالياقة المدورة. أما بالنسبة للوحة الألوان فكانت هادئة وداكنة شملت الأسود والأبيض والرمادي والبيج، مع ظهور خجول لظلي الأزرق والوردي الباستيل.

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أما فيما يخص الإكسسوارات تم تنسيق معظم الإطلالات مع أنماط البوت من جلد الغزال والجلد اللامع بعضها بطبعة الثعبان وأخرى بظلال البني والأسود، نفس الشيء انطبق على حقائب اليد والتي أتت معظمها مزينة بالأهداب.

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