إطلالة سميرة سعيد المنقوشة بالثعبان في "ذا فويس"

أطلت النجمة المغربية سميرة سعيد في العرض المباشر الرابع من برنامج ذا فويس The Voice بفستان صُمّم بشكل غريب، أحدث تفاعلاً واسعًا بين الجمهور.

وارتدت سعيد فستانًا قصيرًا مخملي الخامة من اللون الكحلي حمل توقيع "ديفيد كوما"، وجاء تصميمه كاشفًا عن إحدى كتفيها مع وجود نقش برسمة الأفعى من اللون الفضي تمتد على الكم، وتبين أن الفستان قد بلغ سعره 2450 دولارًا، وبعد الخصم 1715 دولارًا.

ونسقت الديفا إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة تعتمد على ذيل حصان، مع غرة على الجانبين ومكياج ثقيل بارز للملامح.

ولم تكن سميرة سعيد الأولى التي أشعلت الأجواء بإطلالتها من ديفيد كوما، فالنجمة العالمية جنيفر لوبيز تعد من أشهر النجمات اللاتي يرتدين من تصميماته؛ فهي دائمًا تفضل الظهور بإطلالاته، وكذلك الفنانة اللبنانية إليسا التي اختارت مؤخرًا أكثر من إطلالة لها بتوقيعه، وأيضًا فاليري بوشقرا ملكة جمال لبنان السابقة التي اختارت فستان خطوبتها من توقيعه.

كما لم تكن إطلالة الديفا الجديدة هي الوحيدة التي خطفت الأضواء، فقد حرصت الفنانة المغربية منذ بداية البرنامج على اختيار إطلالات بروح شبابية عصرية ومتنوعة في كل حلقة رغم عمرها البالغ 61 عامًا.

ويقف في كواليس إطلالات سميرة سعيد فريق محترف رسم منها شخصيّة شبابيّة عصريّة، مكوّن من خبير المظهر سيدريك حداد، ومصفّف الشّعر جو رعد، وخبير المكياج بول كوستانتينيان؛ ما جعل إطلالاتها الجديدة أيقونة موضة تلهم النساء في كلّ الأعمار بحسب ردود الفعل.

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وتتنافس الديفا في إطلالاتها مع زميلتها عضو لجنة تحكيم البرنامج أحلام؛ إذ ظهرت الأخيرة بإطلالات مُفاجئة للجمهور تصدرت على إثرها حديث مواقع التواصل الاجتماعي، ومنذ بداية هذا الموسم من "ذا فويس"، صدمتْ أحلام المشاهدين بإطلالاتها العصرية والشبابية بعدما خسرت الكثير من وزنها.

وأصبح الجمهور يترقّب كل إطلالات أحلام، بمساعدة خبيرة الموضة مايا التّل التي تهتم بإطلالاتها هذا الموسم من "ذا فويس".

يذكر أن حلقة أمس السبت من البرنامج كانت العرض النهائي الرابع من الموسم الخامس من ذا فويس، الذي من المنتظر أن ينتهي وفي فريق كل منهم متسابقان فقط، على أن يبدأ الجمهور في التصويت من العرض المقبل.

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