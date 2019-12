تفتتح شركة "رالف لورين" Ralph Lauren متجرها الرئيسي الأول في لندن، وتعرض عالم بولو المثير والفريد في شارع ريجنت ستريت.

ووقع الاختيار على الموقع البارز والتاريخي على ناصية شارع نيو بيرلينغتون ستريت، كي يمثل التقاطع العصري لتراث بولو المذهل وخبرتها الواسعة والطويلة في التسوّق. سوف يكون متجر بولو رالف لورين الرئيسي الأول للعلامة التجارية في أوروبا وسيعرض المجموعة الكاملة من المنتجات المخصصة للسيدات، الرجال والأطفال.

ويقول المدير الإبداعي للدار، رالف لورين: "لطالما كان أسلوب الحياة الإنجليزي مصدر إلهام لي. تمتاز أناقتهم بسهولة تجمع أكثر الابداعات ابتكاراً مع تقدير فطري للتقاليد. لندن هي المدينة المثالية لكي يتم العرض لأوروبا شخصية بولو عالية الحيوية والتفاصيل الدقيقة للحرفية الماهرة."

ويمتد المتجر في شارع ريجنت ستريت على مساحة 17561 قدماً مربعاً وتتوزع على ثلاثة طوابق، لكل واحد اختصاصات متعددة تبرز مقارباتها للرقي والسهولة اللذان يمثلان علامة بولو المميزة.

يشكل الطابق المنخفِض عنواناً لـ "ذا بولو كوستوم شوب" (The Polo Custom Shop)، بالإضافة إلى مبادرة "ابتكر لمستك الخاصة" (Create Your Own customization) الخلاّقة من بولو رالف لورين، التي تشجّع المستهلكين على وضع ختمهم الشخصي على منتجات بولو المدهشة والسبّاقة في عالم الموضة. وتُعرَض الملابس الرجالية في نفس الطابق.

