تعرف على حظك عاطفيا في 2020.. وخبيرة أبراج: "كله هيتجوز أو يرتبط إلا الجدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي:

مع اقتراب بداية العام الجديد يبحث الكثيرون عن علاقات جديدة أو زواج؛ ولاشك أن اختيار شريك الحياة ليس أمرًا سهلًا.. فإن كنت من المهتمين بالأبراج الفلكية نقدم لكم الأبراج الأكثر ارتباطًا في العام المقبل 2020 وفقًا لخبيرة الأبراج الدكتورة رانيا شارود، وهي كالتالي:

- برج الجوزاء:

سيكون عام 2020 بالنسبة لبرج الجوزاء أكثر حيوية من الناحية العاطفية عن العام الماضي، الذي انتهت فيه تجاربه العاطفية والزواج بالفشل نتيجة للغيرة والشك من الطرف الآخر.

- برج السرطان:

تتحسن الناحية العاطفية لبرج السرطان في عام 2020 وبالنسبة للمتزوجين ستتحسن أحوالهم العاطفية وستقل مشاكلهم الزوجية.

- برج الحوت:

يرافق الحظ مواليد برج الحوت في الحب والزواج عام 2020، ويستطيع مواليد برج الحوت هذا العام تحقيق أحلامهم تجاه الحب والزواج، فإذا كنت بالفعل مرتبط فالأمور ستصبح أكثر جدية.

- برج العذراء:

هؤلاء الحيرة والتردد وانشغالهم الدائم بمشاكلهم المادية أثر عليهم في التفكير بالحب والزواج، ولكن سوف تتحسن الأحوال في 2020 ويبدأ بالتفكير في الارتباط وإعطاء فرصة للطرف الآخر للتعبير عن مشاعره.

- برج القوس:

نتيجة للحيرة والتردد لديه في اختيار شريك حياته لم يرتبط الفترة الماضية، ولكن عام 2020 سيشعربالاستقرار الداخلي، وسينجح في اختيار شريك حياته.

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- برج الدلو:

في عام 2020 يتم الارتباط والحب لديه بسهولة عن طريق زواج الصالونات بمساعدة الآخرين.

- برج العقرب:

دائما يرغب في تأجيل الارتباط والحب لعدم وجود شريك مناسب من وجهة نظره، ولكن سيصادف شريك حياته في عام 2020.

- برج الميزان:

فشل مواليد برج الميزان العام الماضي في ارتباطهم، وسيأخد في 2020 هدنة للتفكير وتقييم أسباب فشل العلاقات السابقة.

- برج الأسد:

لم يفكر مواليد برج الأسد العام الماضي في الارتباط والحب بسبب قلة أمورهم المادية، ويروا أن تأجيل التفكير في هذه الأمور أفضل لهم أما بالنسبة لأنثى الأسد ستتميز بعدم التردد والارتباط السريع.

- برج الحمل:

فكر كثيرا مواليد برج الحمل في الارتباط والحب ولكن تكمن مشكلته في علاقاته السابقة، وفي الفترة المقبلة سيبدأ مواليد برج الحمل في علاقة وارتباط جديد.

- برج الجدي:

في أواخر عام 2019 يبدأ مواليد برج الجدي في إنهاء علاقة، وليس بدء علاقة ارتباط جديدة عكس الأبراج السابقة.