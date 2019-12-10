محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: يتناول البعض الأدوية سواء بروشتة طبية أو بدون، وفي كل مرة يكتب الطبيب جملة قد تصيب المريض بالحيرة "تناول هذا الدواء 3 مرات في اليوم أو خلال 24 ساعة"، ما يجعله لا يتمكن من تحديد التوقيت الاأفضل توقيت لتناول الدواء. لقراءة المزيد عن: يشمل 9 أمراض شائعة.. دليلك لمعرفة أفضل وقت لتناول الدواء.. اضغط هنـــــا.

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