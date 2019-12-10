تعرف على التغذية المناسبة لمرضى التهاب الرتوج

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال البروفيسور توماس زويفرلاين، إن التهاب الرتوج يتطلب تغذية خاصة؛ حيث ينبغي الابتعاد عن الأغذية الغنية بالدهون والأغذية المسببة للانتفاخ كالبقوليات والكرنب والأغذية المسببة للإمساك مثل الشوكولاتة والموز والدقيق الأبيض، في حين ينبغي تناول الأغذية الغنية بالألياف الغذائية كالخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة.

ومن المهم أيضا شرب السوائل بكثرة؛ حيث تعمل السوائل على تسييل البراز في الأمعاء، ومن ثم لا تتكون رتوج جديدة.

جدير بالذكر أن التهاب الرتوج هو مرض شائع يصيب الجهاز الهضمي عبارة عن تكوّن انتفاخات مجوفة كالجيوب في جدر الأمعاء, هذه العملية تسمى الرُّتاج أو الرُّتوج.

وعادة ما يحدث هذا الداء في الأمعاء الغليظة, كما يمكن أن يظهر في الأمعاء الدقيقة في بعض الحالات. وعندما يلتهب أحد هذه الجيوب ينتج المرض. غالبا ما يشعر المرضى بألم في الجزء الأيسر السفلي من البطن بالإضافة إلى حمى، كما يشكون من الغثيان أو الإسهال والإمساك.