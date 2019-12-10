فساتين ميدي... أناقة بأسلوب النجمات العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - الفستان الميدي، يعتبر من أجمل الفساتين وأكثرها أناقة، حيث أن طوله الذي يصل حد الركبة، يوحي بالكثير من الرقي والأنوثة. وعلى مر العصور، اعتمدته النساء لمختلف المناسبات، ولاسيما للمناسبات المسائية والسهرات. وقد شاهدنا مؤخراً عددا كبيرا من النجمات العربيات في الفستان الميدي وقد اعتمدته كلّ منهن بأسلوبها الخاص وطريقتها المميزة، ومنهن من اخترنه على السجادة الحمراء، ومنهن اللواتي تألقن به في المناسبات الأكثر رسمية، ومن النجمات العربيات استوحي أجمل الإطلالات في الفستان الميدي.



ياسمين صبري في فستان أسود ميدي:

ياسمين صبري في فستان ميدي أسود





ياسمين صبري من أكثر النجمات اللواتي يعتمدن الفستان الميدي، ومن أكثر النساء اللواتي يليق بهن هذا التصاميم. ومؤخراً شاهدناها في إطلالة ذات طابع كلاسيكي في الفستان الميدي الذي اختارته بقصة ضيقة باللون الأسود، ونسقت معه حذاء كعب عال من نفس اللون.

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كارلا حداد في إطلالة براقة في فستان ميدي فضي:

اطلالة براقة لكارلا حداد في فستان ميدي فضي





اعتمدت كارلا حداد مؤخراً إطلالة رائعة في الفستان الميدي، وبدت مثالية لاحتفالات نهاية العام ورأس السنة، حيث أنها اختارته باللون الفضي الميتالك بقصة مستوحاة من الخمسينات محدد الخصر مع ياقة مفتوحة على شكل حرف V وتنورة كلوش، وقد نسقت معه حذاء كعب عال من نفس اللون أيضاً.



نجوى كرم في فستان ميدي باللون الأزرق:

نجوى كرم في فستان ميدي أزرق





نجوى كرم تميل غالباً إلى اعتماد تصاميم فساتين السهرة الفاخرة، لكن مؤخراً شاهدناها في إطلالات أنثوية أكثر نعومة، مثل إطلالتها في هذا الفستان الميدي باللون الأزرق الغني بقصته المميزة المكشوفة الأكتاف، وقد نسقت معه صندل ذهبيا كعب عال وبعض المجوهرات.



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صبا مبارك في فستان ميدي على السجادة الحمراء:

فستان سهرة ميدي اعتمدته صبا مبارك



صبا مبارك، اعتمدت الفستان الميدي على السجادة الحمراء، وقد بدت الإطلالة لافتة ومميزة، ولاسيما أن قصة الفستان ناسبتها تماماً مع تصميم الكورسيه من الأعلى وتطريزات الورود الملونة بدرجات الأزرق عليه، وقد نسقت معه صندل كعب عال وحقيبة يد باللون الفضي.



إطلالات لافتة للنجمات العربيات في فساتين ميدي، جمعت في تصاميمها بين الأناقة والأنوثة. شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار، لتتألقي في مناسبتك أنت أيضاً.

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