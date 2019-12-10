إطلالة بلقيس في حفلة موسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - أحيت المغنية الإماراتية بلقيس فتحي في 23 نوفمبر حفلاً غنائياً مميزا على خشبة مسرح مركز الملك فهد الثقافي ضمن حفلات موسم الرياض المنظمة من قِبل الهيئة العامة للترفيه وكانت بمشاركة الفنان حسين الجسمي والفنان أصيل ابو بكر، وتميزت بلقيس باطلالة مميزة ملونة بالاخضر والذهبي ومصممة بتصميم انيق. اقرئي أيضاً :إطلالة أسماء المنور في موسم الرياض إطلالة بلقيس فتحي اقرئي أيضاً :عشرة خيارات لتودّعي بها الخريف من ريا أبي راشد لتفاصيل إطلالتها تالقت بلقيس بفستان من تصميم دار لابورجوازي والذي جاء بتصميم منفوش باللون الأخضر ومزين بحزام ذهبي في المنتصف مصمم بكرستالات خضراء وأكملته بوشاح شفاف اخضر مزين بنقوش لامعة ونسقت إطلالتها بإكسسوار ذهبي للشعر وجملت اللوك بأقراط فضية دائرية وخواتم فضية بفصوص لامعة وسرحت شعرها المصففة منيرة التونسية بتسريحة مرفوعة جملت مظهرها ووضعت بلقيس مكياجها بنفسها وكان مكون من طلاء الشفتين الفوشي وبلاشر زهري بدرجة فاتحة واستخدمت في تجميل عينيها ظلال الأعين بدرجة لامعة ووضعته بطريقة مسحوبة. Advertisements اقرئي أيضاً :إطلالات عصرية من النجمات العربيات في التنورة القصيرة مجوهرات بلقيس فتحي وشكرت بلقيس في بداية حفلها الهيئة العامة للترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ على الجهود الرائعة المبذول للارتقاء بالفن والفنانين من خلال التكريمات الرائعة التي نراها بالفعاليات الفنية وعبرت عن امتنانها ومحبتها للجمهور السعودي الذي يلازمها بحفلاتها المختلفة كما عبرت عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في الحفلات الغنائية بالسعودية متمنية أن تلتقي الجمهور بالحفلات الغنائية المقبلة وافتتحت السهرة الغنائية بأعمالها المنوعة بما فيهم الأغنية المغربية التي طرحتها مؤخراً و أطربت الحضور بالموروث والفلكلور السعودي بأغنية جنوبية مبهجة وعايدت السيدة اللبنانية فيروز ضمن وصلاتها الغنائية بمناسبة يوم ميلادها لتتغنى ب"نسم علينا الهوى". اقرئي أيضاً :أمينة خليل تنجح في تنسيق الاطلالات الكاجوال وتفشل في الرسمية إطلالة بلقيس فتحي

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