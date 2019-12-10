فساتين سهرة باللون الأحمر تخفي عيوب الجسم

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - لا تغب فساتين سهرة باللون الاحمرعن اطلالات سهرة رأس السنة . لذلك، يرتبط اللون الأحمر بالأجواء الإحتفالية، ويعتبر من أفضل الخيارات التي تفكر بها كل امرأة عندما يتعلق الأمر بإطلالة سهرة رأس السنة.
"الخليج 365" جمعت لكِ تشكيلة من أجمل فساتين السهرة الحمراء التي قدمتها دور الأزياء العالمية ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع 2020 لتتعرفي عن كثب عن آخر مستجدات الموضة.
فساتين سهرة طبقات
كانت فساتين السهرة المؤلفة من طبقات نجمة منصات العروض هذا العام لا سيما عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع 2020، أحببنا الفساتين الموقعة من Act N21 وأنجي باريس Ingie Paris يمكنك الاستعانة بها في حال كنت نحيفة الجسم.
فساتين حمراء مستقيمة القصة
لن تستطيعي هذا الموسم أن تديري قامتك لفساتين السهرة مستقيمة القصة والتي هيمنت على مجموعات 2020، ننصحك بالفستان المنقط ذي الأكمام النافرة من موسكينو Moschino لتزيدي عرض كتفيكِ، كما نرشح لكِ فستان حورية البحر من Zimmermann لتبرزي طولك.
فساتين سهرة منفوشة
لا خلاف على أن فساتين السهرة المنفوشة ستظل نجمة كل المواسم، رصدنا لكِ تصميمات فخمة من توقيع مونيك لولييه Monique Lhuillier وزهير مراد Zuhair Murad، احرصي على إعتماد هذه الموديلات لتخفي الجزء السفلي الممتلئ من الجسم.
فساتين سهرة مطرزة
من بين فساتين السهرة المطرزة التي قدمتها دور الأزياء العالمية لفتتنا الموديلات المحبوكه بتطريز عمودي من توقيع المبدع اللبناني إيلي صعب Elie Saab وبالمان Balmain، تمسكي بهذه الصيحة في حال كنت ترغبين في إطلالة تظهرك بقامة ممشوقة.
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