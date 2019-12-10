أبرز صيحات عبايات سوداء موضة الموسم للممتلئات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - ادرجت ماركات العبايات تشكيلة فخمة من أجمل الموديلات السوداء ضمن مجموعات 2019، نطلعك على أحدث الصيحات والتي تناسب جميعها كافة أشكال القامات لا سيما الجسم الممتلئ، تعرفي إليها قبل إتخاذ القرار بشأن تجديد خزانتك للعام الجديد.

عبايات سوداء بموديل الكيمونو

عبايات من تصميم Hessa Al Falasi

برزت هذا العام صيحة العبايات المستوحاة من ستايل الكيمونو فأتت بقصات ملتفه في نعومة حول الجسم كما في تصميمات المصممة حصة الفلاسي Hessa Al Falasi وماركة Leenaz، تبني هذه الموضة لتخفي منطقة البطن البارز.

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عبايات سوداء مزينة بكسرات البليسيه

عبايه سوداء مطرزة من مجموعة Effa

لم تقتصر موضة كسرات البليسيه الدارجه على التنانير والفساتين فقط بل طالت أيضًا العبايات الكلاسيكية، أحببنا العبايه السوداء من توقيع عفة الدباغ Effa والمزينة بالكسرات الضيقة والريش في القسم السفلي منها، اعتمدي هذه الستايل اذا كنتِ ترغبين في موديل يطيل قامتك ويشتت النظر عن منطقة الصدر والبطن الممتلئة.

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عبايات سوداء بأكمام الجرس

عبايه من Abati boutique

تعتبر صيحة أكمام الجرس Bell Sleeves من أبرز إتجاهات موضة 2019، حرصت ماركات كثيرة على تقديم عبايات سوداء بهذا الستايل المميز والذي يساعد في إخفاء عيوب الذراعين لا سيما الممتلئة، ننصحك بمشاهدة الموديل الذي جلبناه لكِ من مجموعة Abati boutique.

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عبايات سوداء مطرزة

عبايه مطرزة من مجموعة Anatomi

لم تخلو مجموعات 2019 من العبايات المحبوكه بالتطريز الناعم والتي نرشحها لصاحبات القوام الممتلئ حيث لا تتسبب التطريزات البسيطة خاصة التي تأتي بنفس لون العبايه في ظهور الجسم بحجم أكبر، تجدين أجمل التصميمات لدى أدور بوتيك Adore Boutique، أناتومي Anatomi وماركة موزان Mauzan.