ملابس شتوية لا يجب الاستغناء عنها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - بعدما دخلنا في فصل الشتاء البارد، لا بدّ وأن جميعنا قد بدّل خزانته من صيفية إلى شتوية لكي تتناسب مع الأجواء الباردة التي بدأت بفرض سيطرتها علينا.

وعلى اعتبار أن انتقاء الأزياء الشتوية يختلف من موسم إلى آخر بحسب الصيحات الرائجة والتصاميم الحديثة التي تدخل على قطع الأزياء، أصبح من الضروري القيام بجولة على أهم دور الأزياء العالمية من اجل انتقاء القطع التي تواكب آخر الصيحات وتناسب أذواقنا أيضاً.

ولكي نسهل لك الأمر، قمنا بجولة على دور الأزياء العالمية وجمعنا لك بعض الملابس الشتوية التي لا يجب أن تستغني عنها في إطلالات شتاء 2020



كنزات الصوف الناعمة

كنزة صوف باللون الرمادي الأنيق من Valentino



بالطبع لا يمكن اختيار كنزات الصوف إلّا في فصل الشتاء على اعتبار أن هذه الخامة تناسب هذا الفصل بالتحديد ولا يمكن أن نراها في فصول أخرى، لذا لا تضيع الفرصة على نفسك واقتني قدر المستطاع كنزات صوف للشتاء.

ولعلّ الكنزة الأنيقة التي رأينها لدى Valentino بإمكانها أن تكون خيارك الأول، فقد جاءت باللون الرمادي مع نقشة اسم الدار باللون الأسود، يمكنك تنسيق قميص أسود معها لإطلالة كلاسيكية.

أما Prada فقد قدمت كنزة ناعمة وخفيفة جاءت من اللونين الأسود والأحمر الغامق، وتميزت هذه الكنزة بوجود قبة قميص مرفقة فيها، وبالتالي أصبحت من القطع السهل جداً اختيارها.





الجواكيت المتفاوتة الأحجام والأطوال

معطف طويل لإطلالة أنيقة من Burberry



بطبيعة الحال لا يمكن أن تختار إطلالات الشتاء من دون إعطاء الأهمية الكبرى للمعاطف أو الجواكيت التي تصبح مع التقدم في هذا الفصل القطعة الأساسية والأولى في الإطلالة وقبل أي قطعة أخرى.

ولهذا السبب قدمت دور الأزياء جواكيت متنوعة، سواء كانت معاطف طويلة كالمعطف المميز الذي رأيناه من Burberry والذي جاء باللون الكحلي المائل إلى البنفسجي بتصميم كلاسيكي من دون أي نقشات أو تطريز، او المعطف المميز الذي قدمته Isabel Marant بتصميم يليق بالإطلالات الكلاسيكية.

جاكيت قصير من الجلد الأسود من Balmain



أما الجواكيت الخفيفة فقد كان لها حصة أكبر، حيث أبهرتنا Balenciaga بجاكيت الجينز الفاتح الذي يليق بالإطلالات الكاجوال، ومثلها Balmain التي قدمت جاكيت من الجلد الأسود الدافئ والأنيق.

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