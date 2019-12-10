مكياج النجمات لعام 2019... من الأجمل برأيك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - مع اقتراب نهاية العام، لا بد من جولة سريعة على أجمل مكياجات النجمات خلال 2019، والتي تميزت بالنعومة أحياناً والجرأة أحياناً كثيرة، وقد جاءت مفعمة بالأنوثة والجمال وتحاكي أبرز صيحات المكياج.

وفي هذا المقال، حصاد 2019 لأجمل أساليب المكياج التي اعتمدتها النجمات، فمن كانت الأجمل برأيك؟



شارليز ثيرون

شارليز ثيرون



ظهرت النجمة شارليز ثيرون في إحدى إطلالاتها لعام 2019، بمكياج مضيء ومشرق، وربما كان الأجمل لها خلال هذا العام، فعلى رغم نعومته إلا أنه منحها مظهراً أنثوياً جذاباً، وجعلها تبدو أصغر سناً. حيث اعتمدت مكياج عيون يرتكز على تحديد كامل العين بالكحل الأسود، من خلال استخدامه على طول خطي الرموش السفلية والعلوية. وحرصت على أن يكون مكياج البشرة والشفاه فاتحاً ولامعاً بنغمات زهرية حيوية.



سكارليت جوهانسون

سكارليت جوهانسون



لا شك أن الروج الأحمر كان المفضل في عام 2019 لدى كثيرات من النجمات العالميات، بمن فيهن سكارليت جوهانسون. وفي إحدى أجمل إطلالاتها في 2019، اعتمدت مكياجاً جريئاً وأنثوياً جداً، ارتكز على أحمر الشفاه الأحمر الناري، ومكياج العيون الناعم المقتصر على رسم خط أيلاينر على طول الرمش العلوي، والرموش الطويلة والكثيفة.



أدريانا ليما

أدريانا ليما



يعد المكياج الزهري الفاتح الذي اعتمدته النجمة أدريانا ليما في إحدى إطلالاتها لعام 2019، من أجمل أساليب مكياج النجمات خلال 2019. حيث اعتمدت مكياج العيون المرتكز على الظلال الزهرية اللامعة الممتدة من مدمع العين وحتى حدود العين الخارجية، وعلى أحمر الشفاه الزهري المات. وقد جاء مكياجها مشرقاً وحيوياً.



Amber Heard

Amber Heard



الاتجاه الأبرز في عالم الجمال لعام 2019، كان مطابقة لون الشفاه مع الفستان، لا سيما خلال المهرجانات. وهذا ما اعتمدته النجمة الجميلة Amber Heard في إحدى إطلالاتها، وقد أتى مكياجها في غاية الأنوثة والجاذبية. حيث اعتمدت مكياج العيون البرونزي البراق، مع الأيلاينر الممتد على طول الجفن العلوي، والرموش الاصطناعية الكثيفة والطويلة جداً، وأحمر الشفايف الأحمر القوي المطابق للون فستانها.



سيلينا غوميز

سيلينا غوميز



النجمة سيلينا غوميز Selena Gomez، ظهرت فى إحدى إطلالاتها لعام 2019، كالأميرات حيث اعتمدت مكياجاً جذاباً مفعماً بالأنوثة، يرتكز على أحمر الشفاه الأحمر القوي، ورسمة الأيلاينر العريض المجنح والمسحوب الى خارج العين، مع ظلال العيون الفاتحة والبراقة، وإضاءة الوجنتين بالبلاش البرونزي.

Advertisements



إيزابيل غولار

إيزابيل غولار



النجمة إيزابيل غولار Isabel Goulart، اعتمدت أيضاً الأسلوب نفسه في إحدى إطلالاتها خلال 2019، حيث ظهرت في أحد المهرجانات بالروج العنابي المطابق للون فستانها، ومكياج العيون البسيط المرتكز على تحديد كسرة العين، وعلى الرموش الطويلة والكثيفة. وقد كانت من أجمل إطلالاتها لهذه السنة.

إقرئي أيضاً

أجدد صيحات مكياج 2020... مثالية لسهرة نهاية العام

مستحضرات جمال مثالية تكمل إطلالتك في حفلة نهاية العام... تعرفي إليها

أحمر الشفاه الغليتر مثالي لحفلة نهاية العام... إليك أجمل الخيارات