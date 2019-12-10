ماسك القهوة واللبن للبشرة الدهنية

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - البشرة الدهنية، تحتاج الى العناية باستمرار من اجل الحفاظ على رونقها ونضارتها ونظافتها. العناية بالبشرة الدهنية، تبدو ضرورية من اجل التخلص من اللمعية الزائدة وازالة الافرازات المتراكمة، ومن اجل فتح المسامات المغلقة بالدهون. معروف ان القهوة، تشتهر بفوائدها للبشرة، إذ انها تتمتع بمادة الكافيين وبملمس خشن، يساعد في تقشير البشرة بلطف. هذا بدوره، يساهم في إزالة الخلايا الميتة ويعيد للبشرة تألقها ووهجها.
يبقى السؤال ماذا اذا اجتمعت القهوة مع اللبن من اجل استفادة قصوى؟
فوائد القهوة واللبن للبشرة:
معروف أن القهوة، تحتوي على مضادات اكسدة، تعمل على محاربة الجذور الحرة التي تتراكم في الجسم وعلى البشرة بسبب عوامل عدة، منها ما له علاقة بالطعام غير الصحي ومنها ما له علاقة بالملوثات.
كما تحمي القهوة من الاذى الذي تلحقه اشعة الشمس الضارة بالبشرة. وتعمل القهوة ايضا على تنشيط نمو الخلايا وزيادة نسبة انتاج الكولاجين مما يعيد للبشرة ليونتها ونعومتها. كما تعمل على ترطيب البشرة بالعمق، ما يجعلها تحارب التجاعيد.
بدوره، يتمتع اللبن (الحليب) بفوائد عدة للبشرة، إذ انه يعمل ايضا على محاربة علامات الشيخوخة من خطوط وتجاعيد بفضل احتوائه على حامض اللكتيك الذي يعمل على ترطيب البشرة ويخفف تجاعيدها. كما يساهم اللبن في توحيد لون البشرة وتفتيحها
ماسك القهوة واللبن:
لتحضير ماسك القهوة واللبن، امزجي في وعاء نظيف ملعقتين من القهوة مع بضع ملاعق من اللبن الكامل الدسم. يجب ان تحصلي على ما يشبه مزيجا متماسكا وليس سائلا جدا.
طبقي المزيج على بشرتك، واتركيه عليها مدة 15 دقيقة. ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر. لاحظي بعده الاشراق والحيوية على بشرتك. ننصحك بتطبيق هذ الماسك مرتين ي الاسبوع من اجل استفادة قصوى.
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