أفضل أنواع بلسم الشفاه لمكافحة الجفاف والتشققات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - يعد بلسم الشفاه الدعامة الأساسية في روتين العناية بالبشرة خلال الشتاء، حيث تتعرض الشفاه للجفاف والتقشر والتشقق، فيصبح مظهرها مزعجاً جداً، لا سيما عند تطبيق أحمر الشفاه. لذلك، سنعرفك في هذا المقال، الى أفضل أنواع بلسم الشفاه، التي تحافظ على شفتيك ناعمتين وذات ملمس حريري.



Burt's Bees Beeswax Lip Balm

يتميز بلسم الشفاه هذا بتركيبته السميكة والمكثفة، التي تشتمل على أفضل المكونات المرطبة للشفاه، حيث تتغلغل داخل الشفاه لتمنحها الرطوبة الكافية وتزيل أي تقشرات أو تشققات موجودة على الشفاه، والتي تنتج من الجفاف الشديد للشفتين، مما يجعله أحد أفضل الخيارات لهذا الشتاء.

Burt's Bees Beeswax Lip Balm



Maybelline Babylips Glow Lip Balm

يمتلك بلسم الشفاه هذا قدرة كبيرة على ترطيب الشفاه شديدة الجفاف، من دون أن يترك أي بقايا شمعية أو رواسب، كونه يتغلغل داخلها فتمتصه جيداً، مما يترك على الشفتين لوناً وردياً رائعاً ولمسة من اللمعان. وهكذا تحافظين على شفاهك فائقة النعومة واللمعان طوال الشتاء.

Maybelline Babylips Glow Lip Balm



Nivea Smoothness Lip Care

إن بلسم الشفاه هذا من Nivea، ذو تركيبة سلسة وناعمة وغير دهنية، وبالتالي فإنه يعمل على ترطيب الشفاه بالشكل المطلوب من دون أن يترك أي أثار على الشفاه، وذلك فضل غناه بزبدة الشيا والألوفيرا اللذين يعملان على ترطيب طويل الأمد للشفاه.

أفضل بلسم شفاه من Nivea



Mood Balm Color Changing Lip Moisturizer

يوفر لك بلسم الشفاه هذا ترطيباً فائقاً لشفتيك، فضلاً عن أنه يمنحهما لوناً خمرياً رائعاً، مما يجعله خياراً مثالياً لك، حيث يحافظ على شفاهك ناعمة جداً ويمنحها مظهراً أنيقاً يدوم طويلاً. كما أنه متوافر بألوان أخرى تختارين من بينها ما يناسبها، من بينها البرتقالي والخوخي والفوشيا وغيرها...

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Mood Balm Color Changing Lip Moisturizer



Kiehl's Lip Balm

يشتمل بلسم الشفاه هذا على الفيتامين E والألوفيرا، وهما مكونان مثاليان لترطيب وتنعيم الشفاه ومنحها مظهراً لامعاً وجذاباً. وهو خيار مثالي لصاحبات البشرة الجافة جداً وتلك المعرضة للإصابة بالجفاف نتيجة الأجواء الباردة والهواء الجاف. وهو يمتلك قدرة عالية على الحفاظ على الشفاه ناعمة كالحرير طوال أيام الشتاء.

Kiehl's Lip Balm

Palmer's Cocoa Butter

يُستخدم بلسم الشفاه هذا في الصبح والمساء، وهو فعال جداً في القضاء على جفاف الشفاه والتشققات التي تصاب بها نتيجة ذلك. فهو يشتمل بشكل أساسي على زبدة الكاكاو المعروفة بخصائصها في ترطيب البشرة في الأعماق، لا سيما البشرة الرقيقة والحساسة.

Palmer's Cocoa Butter

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