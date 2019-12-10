أفضل مناكير أحمر لعام 2019... مثالي لحفل نهاية العام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - يعد المناكير الأحمر الخيار الخالد للنساء في كل الفصول، لا سيما خلال المناسبات والأعياد. فهو يجعل أي امرأة تستخدمه، تشعر بالقوة وبالأنوثة المطلة. ومع اقتراب موعد حفل نهاية العام، قد يكون طلاء الأظافر الأحمر من أفضل الخيارات لإضفاء الجمال على إطلالتك ومنحها لمسة انثوية فائقة الجمال.

وفي هذا المقال، وضمن حصاد 2019، سنعرفك الى أفضل مناكير أحمر لعام 2019، فهو مثالي لحفل نهاية العام.



OPI Nail Lacquer in Big Apple Red

OPI Nail Lacquer in Big Apple Red



إذا كنت تبحثين عن مناكير أحمر ملائم لكافة الأعياد والمناسبات، بما فيها حفلة نهاية العام، فإن هذا المناكير من OPI، الذي يتميز بلونه الأحمر الكرزي العميق، يشكل أحد الخيارات الصائبة والمثالية. كما أن تركيبته سلسة للغاية وتدوم لمدة أسبوع وأكثر.



Smith & Cult Nail Lacquer in Kundalini Hustle

Smith & Cult Nail Lacquer in Kundalini Hustle



يتميز طلاء الأظافر هذا من Smith & Cult، بلونه الأحمر اللامع والدافئ والمثالي للبشرة السمراء والداكنة، وهو ينساب على الأظافر بسلاسة ليمنحك تغطية لامعة في منتهى الجاذبية والجمال، مما يجعله أحد افضل الخيارات لحفل نهاية العام.



Chanel Le Vernis in 510 Gitane

Chanel Le Vernis in 510 Gitane



أنه المناكير الأحمر الكلاسيكي والمثالي من علامة شانيل Chanel، فهو ملائم جداً لكافة المناسبات، لا سيما حفل نهاية العام، كما أنها يتناغم مع ألوان البشرة كافة، بدرجاتها الدافئة والباردة. فغن كنت من محبات الماكير الأحمر، فلا تتردي في تجربة طلاء الأظافر الأحمر هذا من شانيل.

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Essie Nail Polish in Knotty or Nice

Essie Nail Polish in Knotty or Nice



للحصول على تألق احتفالي، يعد هذا المناكير الأحمر اللامع من Essie، الخيار المثالي، وهو إصدار محدود من مجموعة Essie لخريف 2019. فلونه المخملي الجميل المتلألئ واللامع سيضفي على إطلالتك مظهراً في غاية الجاذبية والجمال.



Revlon Nail Enamel in Fearless

Revlon Nail Enamel in Fearless



إذا كنت ترغبين في اعتماد مناكير بلون أحمر أكثراً إشراقاً وتميزاً، ننصحك بتجربة طلاء الأظافر الأحمر هذا من علامة Revlon، فهو سيشكل خياراً رائعاً لحفل نهاية العام. فلونه الأحمر القوي سيشعرك بالقوة ويمنحك الجاذبية المطلقة.



Tom Ford Nail Lacquer in Carnal Red

Tom Ford Nail Lacquer in Carnal Red



إن هذا المناكير الأحمر من توم فورد، هو طلاء الأظافر الأكثر مبيعاً في العالم، فلونه الأحمر القرمزي مثالي لحفل نهاية العام وللمناسبات الكبرى والاحتفالات. وهو يعد اكتمالاً لجميع ألوان البشرة، فلا تترددي في تجربته.

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