أفضل العطور العالمية لعام 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - لقد شهد عام 2019 إصدار مجموعة من افضل العطور النسائية التي لاقت انتشاراً واسعاً بين النساء، واحتلت المراتب الأولى بين أفضل عطر نسائي في العالم.



وفي هذا المقال، رصد لـ حصاد 2019 لأفضل العطور العالمية التي صدرت عن أرقى العلامات التجارية، بنغمات راقية ذات رائحة ىسرة جداً.



Coco Mademoiselle Eau de Parfum

Coco Mademoiselle Eau de Parfum



إنه أحد أفضل العطور العالمية التي أُصدرت في عام 2019، وهو يستهدف عشاق علامة شانيل Chanel الشباب. يرتكز هذا العطر الشرقي – الزهري الدافئ، على نغمات البرتقال والباتشولي والوردة التركي، وهو مزيج يتميز بطابع قوي مثير للدهشة، ونابض بالحياة كروح الشباب تماماً.



La Vie est Belle Eau de Parfum

La Vie est Belle Eau de Parfum



يمثل هذا العطر الذي أُصدر في 2019، أحد أجمل العطور العالمية لهذا العام، وقد أطلقته علامة لانكوم لتعزيز حق كل امراة بالعيش حياة بهيجة وسعيدة، فرائحته الأنثوية التي تتركز بشكل أساسي على السوسن والباتشولي ذات الرائحة العميقة التي تضفي على المرأة عبيراً شرقياً آسراً.



J'adore Eau de Parfum

J'adore



قد يبدو هذا العطر الذي يمزج بين الورد والياسمين واليلانغ يلانغ وكأنه عطر للربيع أو الصيف، إلا أنه يناسب المرأة على مدار العام. وهو يعد من بين أفضل العطور الزهرية لعام 2019، ويعد تعبيراً للأنوثة والفخامة واحتفالاً بالجاذبية والأنوثة.



Beautiful Eau de Parfum

Beautiful Eau de Parfum



إنه عطر رومانسي أنثوي فاخر، يمزج بين الزهور الغنية وخشب الصندل والعنبر، وقد أطلقته علامة Estée Lauder في عام 2019 لتجعل كل امرأة بأنها أجمل امرأة في العالم. ونظراً الى رائحته الجذابة والراقية، لاقى رواجاً كبيراً بين النساء وأصبح أفضل عطر نسائي بالنسبة الى كثيرات من النساء.



Flowerbomb Eau de Parfum

Flowerbomb Eau de Parfum



إنه أحد أفضل العطور النسائية لعام 2019، نغماته الرئيسية هي الياسمين وزهر البرتقال والباتشولي والعنبر والفانيليا، مع لمسة خفية من البرغموت والماندرين. هذا العطر الصادر من علامة Viktor & Rolf، مناسب للسهرات والمناسبات المسائية، ويضمن للمرأة بان تترك أثراً جذاباً لدى كل من تلتقيه.

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Light Blue Eau de Toilette

Light Blue Eau de Toilette



يمزج هذا العطر الذي صدر في عام 2019، بين نغمات الليمون والياسمين والورد والخيزران وخشب الأرز والعنبر والمسك، وهي نغمات فاخرة شكلت رائحة أنثوية عميقة وحقيقية. وقد أطلقته علامة دولتشي آن غابانا تكريماً لسماء إيطاليا وبحرها العميق وفرحها المنقطع النظير.

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