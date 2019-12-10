تسريحات شعر النجمات 2019... حصاد للأجمل بينها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - أطلت النجمات خلال 2019 بتسريحات شعر عصرية شكلت موضة رائجة جداً بين النساء والفتيات. فكل نجمة بحد ذاتها، تشكل مصدر وحي للمرأة، حيث تستوحي منها أجمل الإطلالات والتسريحات الفريدة من نوعها.

وفي هذا المقال، سنقدم لك حصاد 2019 لأجمل تسريحات الشعر التي اعتمدتها النجمات خلال 2019.



Elle Fanning

Elle Fanning



النجمة إيل فانينغ Elle Fanning ذات الملامح الطفولية الناعمة، حرصت في عام 2019 على اختيار أجمل تسريحات الشعر، في مقدمها تسريحة الشعر المنخفضة المزيّنة بالورود مع الضفائر الأمامية المسحوبة الى الخلف. وقد حافظت من خلالها على أسلوبها الطفولي المفعم بالحيوية والأنوثة.



بيلا الحديد

بيلا الحديد



العارضة العالمية بيلا حديد، معروفة بإطلالاتها وتسريحات شعرها المميزة والعصرية جداً. وخلال 2019، دائماً ما كانت تلفت الأنظار بتسريحات شعرها الأنثوية الرائعة، في مقدمها تسريحة الشعر المرفوع مع الخصل المجعدة والبارزة من الخلف، مع الغرة النصفية المشدودة الى الخلف.



Jenna Dewan

Jenna Dewan



النجمة Jenna Dewan هي إحدى النجمات العالميات، التي تحولت من الشعر الطويل الى الشعر القصير في عام 2019. وقد اختارت في إحدى إطلالاتها، تسريحة الشعر المنسدل بتموجات عريضة حادة، مع سحب الشعر من جانب واحد خلف الأذن. وهي تسريحة في غاية الرقي والجمال.



أدريانا ليما

أدريانا ليما



تتمتع عارضة الأزياء العالمية أدريانا ليما، بشعر أسود طويل، لامع وجذاب، وقد اختارت في إحدى إطلالاتها لعام 2019، تسريحة شعر رائعة سلطت الضوء على ملامح وجهها وأظهرت جمال شعرها، وهي تسريحة الشعر المبلل المسحوب الى الوراء والمنسدل على الظهر. ولا نبالغ إن قلنا أنها من أجمل التسريحات التي اعتمدتها في 2019.



صوفي تيرنر

صوفي تيرنر



تتميز النجمة صوفي ترنير Sophie Turner، بشعرها الأشقر الطويل، التي تبرز جماله بتسريحات شعر أنيقة وراقية، مرفوعة أحياناً ومنسدلة أحياناً أخرى. وقد كانت تسريحة ذيل الحصان المرتفعة التي اعتمدتها في إحدى إطلالاتها لعام 2019، من أجمل تسريحات الشعر التي اختارتها، والتي ارتكزت على سحب الشعر الى الخلف بأسلوب ذيل الحصان، مع التموجات الناعمة التي أضفت على التسريحة لمسة أنثوية جذابة.

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