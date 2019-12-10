"خلي بيها".. 1.6 مليون ألف جنيه غرامة لكويتي وعد فتاة كذبا بالزواج

كم من وعود للهوى أُخلفت دون عقاب أو ردع لمن قالها، ولكن في واقعة استثنائية ألزمت محكمة التمييز في الكويت، شاب كويتي بدفع مبلغ 30 ألف دينار لفتاة وعدها بالزواج لكنه لم يفي بوعده.

تقدمت الفتاة ببلاغ ضد الشاب، وقالت إنه أوهمها بالزواج وطلب منها مبلغ مالي لافتتاح مشروع يؤهله للزواج بها، إلا أنه هرب بمجرد حصوله على هذا المبلغ المالي، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وقالت المحامية حوراء الحبيب، الموكلة للدفاع عن الفتاة إنها اقترضت المبلغ من أحد المصارف الموجودة في الكويت كي يستطيع الزواج منها إلا أنه اختفى بعد ذلك.

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وقضت المحكمة بدفع الشاب نفس المبلغ الذي أخذه من الفتاة بحجة الزواج منها، إذ لم يفي بوعدها، والمبلغ هو 30 ألف دينار كويتي أي حوالي مليون و600 ألف جنيه مصري.

وأوضحت المحامية أنها قدمت إلى المحكمة المستندات والفواتير التي توثق كلام الفتاة المدعيَة، والتي جرى بناءً عليها سحب القرض وإعطاؤه للمتهم.