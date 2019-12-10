ما علاقة كثرة التبول بفصل الشتاء؟.. طبيبة تجيب

أوضحت الطبيبة "ديانا غال" السبب وراء الرغبة المتزايدة لدى الإنسان في التبول خلال فصل الشتاء، أكثر من باقي فصول العام، وهذا بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقالت غال: "الاستجابة البيولوجية تتمثل في إعادة توجيه الدم إلى القلب لإحداث الدفء، وتطلق الكليتان سائلا إضافيا لتثبيت الضغط".

وتابعت: "هذه العملية هي التي تعزز إنتاج البول، ما يمنحنا الرغبة في التبول أكثر في أشهر الشتاء الباردة".

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وأضافت ديانا: "لم يتحدد حتى الآن مقدار درجة الحرارة التي نحتاج إليها لتتم العملية"، كما أوضحت أن التبول المتكرر قد يكون ضارًا بالتوازن الطبيعي للجسم.

وأكملت الطبيبة حديثها قائلة: "إدرار البول يمكن أن يضر فعلا بالملح الطبيعي والماء والتوازن المعدين للجسم".

وتابعت: "يمكن أن يؤدي ذلك إلى حالات مثل نقص صوديوم الدم، عندما لا يوجد ما يكفي من الصوديوم في الجسم، أو فرط بوتاسيوم الدم بكميات كبيرة، ونقص بوتاسيوم الدم أيضا، وكل هذه الحالات الثلاث يمكن أن تكون قاتلة في الظروف القاسية".