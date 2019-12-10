تعرفي على أصول إتيكيت الصمت وأنواعه

هل تسائلتِ يوماً عما إذا كان للصمت إتيكيت؟ قد تستعجبين الأمر في البداية، لكنه موجود بالفعل، سنعرفك من خلال هذا التقرير أنواع الصمت، وإتيكيت الصمت الذي يجب عليكِ اتباعه في حياتك.

أنـواع الصمت

-الصمت ألماً: يكون عندما تشعرين بالتجاهل من قبل شخص عزيز.

-الصمت إحتراماً: يكون عندما لا تقتنعي بكلام الشخص الموجود أمامك، فتصمتي احتراماً لسنه.

-الصمت قوةً: يكون عندما يتلفظ الشخص الذي أمامك بألفاظ جارحة.

-الصمت قهراً: يكون عندما تشعرين بجرح في قلبك من أحدهم.

-الصمت خنقاً: يكون عندما تشعرين بألم في قلبك الذي لم يعد قادراً على التحمل.

إتيكيت الصمت

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-الصمت يزيد من جاذبية المرأة، وقد أثبتت أبحاث أن المرأة التي تتقن فن الصمت تكون أكثر جاذبية بالنسبة للرجل.

-المرأة التي تصمت عندما تغضب تفكر بشكل أفضل قبل أن تقوم بأي رد فعل غير منطقي.

-على المرأة أن تقوم بالصمت خصوصاً في حال شجارها مع رجل، حتى تضعه في حيرة وتجعله يضطر للكلام.

-الصمت يضفي الإحترام على شخصية المرأة، وبالتالي تلفت انتباه الرجل بشكل أكبر، لأنه سيحاول معرفة أسرارها.

-المرأة التي لا تتكلم كثيراً هي المفضلة لدى الرجل، لأنها ستكون موضع ثقة كونها لا تثرثر وتنقل الكلام.

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