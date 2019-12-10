بريانكا شوبرا من مراكش إلى نيويورك بأجمل الإطلالات

نجمة بوليوود بريانكا شوبرا Priyanka Chopra أثبتت نفسها كواحدة من أكثر النساء أناقة، من خلال اطلالاتها المميزة التي تتألق بها في مختلف المناسبات والأفكار المبتكرة التي تعتمدها في التنسيقات الكاجوال والرسمية، ولهذا فإنّ كثيرات من النساء يعتبرن أنها مثَلهنّ الأعلى في الموضة، ويستلهمن منها الكثير من الأفكار.

ومؤخرًا شاهدنا بريانكا في أجمل الاطلالات التي نسقتها في مدينة نيويورك، وأيضًا في مراكش خلال المهرجان السينمائي العالمي السنوي.



بريانكا شوبرا في مراكش بين الساري والبدلة الرسمية:

حلت بريانكا شوبرا Priyanka Chopra ضيفة على مهرجان مراكش السينمائي، وشاهدناها في أجمل الاطلالات التي اختارتها للسجادة الحمراء والمؤتمر الصحافي.

البدلة الرسمية خيار بريانكا شوبرا في المؤتمر الصحافي:

اعتمدت بريانكا شوبرا Priyanka Chopra اطلالة أنيقة بطابع شبابي باللون الأبيض لمؤتمر صحافي على هامش مهرجان مراكش السينمائي، وقد اختارت بدلة رسمية مؤلفة من جاكيت بليزر مع بنطلون بقصة واسعة، وقد نسقت مع اللوك حذاءً بكعب عالٍ باللون البيج.

بريانكا شوبرا في الساري الهندي:

اطلالة مميزة في حفل افتتاح مهرجان مراكش السينمائي، اختارت فيها بريانكا شوبرا Priyanka Chopra الساري الهندي التقليدي باللونين الفضي الذهبي، بقصة الكتف الواحدة الذي التفت حول الجسم وقد نسقت معه عقدًا ماسيًّا فاخرًا.



بريانكا شوبرا تتألق في نيويورك:

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كذلك رصدنا قبل أيام عددًا من الاطلالات المميزة لـ بريانكا شوبرا في نيويورك، اعتمدت فيها اللونين الأحمر والأبيض.

اطلالة شتوية باللون الأبيض:

في الاطلالة الأولى اختارت بريانكا تنسيقًا شتويًّا كاجوال باللون الأبيض، كان عبارة عن توب بياقة عالية نسقت معها بنطلونًا قطنيًّا، ومن فوقه اعتمدت جزمة عالية من الجلد، وأكلمت اللوك بمعطف طويل من الفرو، وشنطة يد من الجلد الأسود، وقبعة من الصوف باللون الرمادي.



بريانكا جذابة في فستان باللون الأحمر:

في حفل خيري في نيويورك تألقت بريانكا شوبرا Priyanka Chopra في فستان باللون الأحمر الحيوي، بتصميم ناعم ناسبها كثيرًا، بقصة الكم الواحدة وياقة عالية، وتنورته منسدلة مع ذيل طويل من الخلف.

من مراكش إلى نيويورك شاهدنا بريانكا شوبرا Priyanka Chopra بأجمل الاطلالات الرسمية الفاخرة والكاجوال العصرية

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