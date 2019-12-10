سلمى رشيد تستعيد رشاقتها بعد الولادة تابعي إطلالاتها

اكتسبت سلمى رشيد بعض الوزن الزائد خلال فترة الحمل، لا سيما عند منطقة البطن، وكثُر توقعوا أنها ستعاني لخسارة هذا الوزن الزائد، وأنّ هذا الأمر سيستغرق فترة طويلة من الزمن، لكنها فاجأت جمهورها برشاقتها وباستعادتها لوزنها القديم بعد الولادة بأسابيع قليلة، واطلالاتها التي نسقتها واعتمدتها في مختلف المناسبات، أكبر دليل على ذلك، وإليكِ بعض الأمثلة.

سلمى رشيد في لوك رياضي باللون الأسود:

لا بد أنّ سلمى رشيد عادت لممارسة الرياضة بشكل منتظم، حتى تمكنت من خسارة الوزن الزائد بعد فترة الحمل والولادة، وهنا رأيناها في اطلالة رياضية اختارت فيها سروالًا مطاطيًّا ضيقًا مع سترة باللون الأسود وحذاءً مريحًا، وقبعة باللون الرمادي.

فستان ذهبي من الترتر اختارته سلمى رشيد:

مؤخرًا شاهدنا سلمى رشيد في اطلالة مسائية، اختارت فيها فستان ميدي من الترتر البراق باللون الذهبي، وجميعنا نعلم أنّ الأقمشة البراقة تفضح عيوب الجسم، لكن بالرغم من ذلك فقد ناسبت سلمى وقوامها بعد الولادة، لا سيما وأنّ قصة الفستان كانت ناعمة مع أكمام طويلة، وطوله وصل أسفل حد الركبة، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون البيج، وأقراطًا ذهبية.



اطلالة لـ سلمى رشيد في فستان قصير بقصة البليزر:

فساتين البليزر من صيحات الموضة الرائجة هذا الموسم، وقد شاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات العربيات، وقد اعتمدن هذه الفساتين، ومنهنّ سلمى رشيد التي اختارته لاطلالة بعد الولادة، مصنوعًا من قماش التويد باللون الفضي الفاتح مع أكمام من التول، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي أيضًا، وشنطة يد من لويس فويتون Louis Vuitton.

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سلمى رشيد في فستان ماكسي باللون البيج:

فستان باللون البيج اختارته سلمى رشيد لاحدى المناسبات

اختارت سلمى رشيد مباشرة بعد الولادة، فستان ماكسي باللون البيج مصنوعًا من قماش الجاكار، قصته ناسبت قوامها لا سيما وأنه محدد الخصر، وتنورته واسعة وصل طولها حد الأرض، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ من الجلد الأسود والبلاستيك الشفاف، ومجوهرات ذهبية ناعمة.



سلمى رشيد تعود لوزنها القديم ورشاقتها بعد الولادة، واطلالاتها التي نسقتها واعتمدتها في مختلف المناسبات، أكبر دليل على ذلك، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بهذه الاطلالات.

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