الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يقيم سوقه الخيري السبت

يقيم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بمصر،السوق الخيري السنوي، السبت المقبل، بأحد فنادق القاهرة. ويفتح السوق أبواب للزوار من 10 صباحا وحتى المساء، ويحضره عدد كبير من الشخصيات الهامة. والسوق تحت رعاية السفير الفلسطيني دياب اللوح، سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم، لدى جامعة الدول العربية، بحسب بيان إعلامي.

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