من كتر خطابها بارت.. فتاة تقاضي والدها بعد رفضه 11 عريسا

التقدم في العمر دون زواج مشكلة تؤرق كثير من الفتيات، إلا أن إحداهن قررت أن تقاضي والدها بسبب ذلك، إذ بلغت من عمرها 37 عاما ولكنها لم تتزوج، رغم تقدم 11 عريسا لخطبتها، ولكن والدها كان متعنا في رفضهم جميعا.
وقالت الفتاة في دعواها بحسب ما نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية إن والدها كان متعنتا ورفضهم جميعا دون مبرر.
قالت الفتاة في دعواها إن والدها كان يتفنن في رفض الخطاب، وكان دوما يجد سببا واهيا للرفض، وكان من أسباب الرفض أن أحدهم راتبه 7 آلاف ريال فقط، وآخر لأنه يسكن في منطقة بعيدة، وثالثًا لأن شهادته العلمية أقل من الجامعة، وعريسًا رابعًا لأنه مطلق.
وقالت الفتاة إنها لجأت لتلك الدعوى بعدما نفذت السبل حيث لم تجد سببا، كافيًا لرفض والدها هؤلاء الرجال وكل مَن تقدموا لها.
وأضافت قائلة إنها اتخذت قرارها بعد أن فهمت من حقها الزواج، رغم تباطؤ وتلكؤ والدها ورفضه المستمر للعرسان.
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