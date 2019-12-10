بعد اتهامها بالإساءة لمحمد رمضان.. ندى الكامل: "مقدرش أهاجم الأسطورة"

نفت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، الأخبار المتداولة بشأن الإساءة للفنان محمد رمضان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت: "محمد رمضان رجل مكافح ذو عزيمه جباره، وموهبة متفردة، ورجل عصامي".

وتابعت ندى خلال منشورها، "على المستوى الشخصي إنسان ذو خلق، وهو صديق لزوجي، وشخصيه متواضعة، وانا مجبتش سيرة محمد في حاجة ولا كنت بحاول توجيه أي كلام مباشر أوغير مباشر للأسطورة".

وأشارت في سياق حديثها موجه رسالة للمتابعين، "مش عشان تجيبوا clicks تكتبوا كلام غريب من عندكم برجاء تحري الدقة قبل كتابه أي article واتاكدوا من الحساب اللي بيكتب باسمي عشان في impersonaters كتير، وفيه كذا أكونت fake باسمي".

واختتمت قائلةً: "ده راجل ربنا ادالوا حب للعربيات زي ما أي حد عنده شغف بحاجة، وأنا مقدرش أسقط على محمد لأني عندي نفس الشغف ده، إزاي أهاجمه؟".

ندى الكامل: أنا ضد فكرة الاستعراض

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وبعد تلقيها العديد من التعليقات ردت ندى الكامل على أحد المتابعين، عبر حسابها على موقع فيسبوك، "زعلانه جدا جدا لأني ضد فكره الاستعراض بحاجاتك وتفضل تتمادي لحد ما الحكاية بتبقي مرض.. زي ما بيحصل مع فنانين كتير الأيام دي".

مضيفة "اه بين حاجتك وانبسط بس مش لازم تقرف الناس ليل نهار أنك نمبر زفت وان .. حرام فيه ناس لما بتشوف حد بيعمل كده بتتعقد وممكن تعمل أي حاجة عشان أسلوب الضغط النفسي للاستعراض بيخللي الناس عاوزة تكون كده بأي طريقة وده خطر جدا".

ندى الكامل تتعرض للانتقادات

وكانت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، علقت على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، ظهرت من خلاله وهي ترقص بجوار سيارتها على أغنية "جابوا سيرته" للفنانة أصالة، خاصة بعدما جرى تداول الفيديو على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرضت ندى لانتقادات من قبل بعض مستخدمي مواقع التواصل، والذين اتهموها بأنها تستعرض ممتلكاتها وسيارتها الباهظة، لتقرر الرد عليهم عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، قائلة: "أنتوا ناس رخمين وبايخين وتافهين وفاضيين.. وأنا قررت أبقى زيكوا.. لا عربيتي مش بمليون جنيه عربيتي تمنها 2 مليون و600 ألف، ودي عربية واحدة من التلاتة اللي عندي وكلهم مفيش منهم غير قليل".

وتابعت: "وأنتوا ناس جهلة ومش عارفين حتى دي أي فئه.. يا رخمين يا فاضيين.. لازم يعني أعمل showing يعني!! وأبين نعم ربنا ليل نهار ونستعرض والناس اللي حظها قليل نفضل نزهقها بالأخبار دي والتصرفات المريضة اللي للأسف بقت موضة رخيصة عند بعض الناس للأسف؟؟".