ملابس تقليدية وفساتين بسيطة.. أجمل إطلالات ملكات جمال الكون

في مسابقة أقيمت مؤخرا بالولايات المتحدة الأمريكية فازت الفتاة من جنوب إفريقيا زوزيبيني تزنزي، بلقب ملكة جمال الكون 2019، وهي الفتاة صاحبة البشرة السمراء والشعر القصير متفوقة على ملكتي جمال بورتوريكو، ماديسون أندرسون، والمكسيك، سوفيا أراغون، اللَّتَين وصلن إلى المرحلة النهائية.

قالت زوزيبيني تزنزي بعد فوزها باللقب أنها ترعرعت في مجتمع لا يرى الفتيات مثيلاتها جميلات، ولكن هذا العصر قد انتهى، وتمنت أن ترى كل فتاة وجهها فيها بعد فوزها بهذا اللقب.

وخلال فعاليات المسابقة ارتدت المتسابقات عددا من الملابس التقليدية بحسب كل بلد، فيما اختارت بعضهن ارتداء فساتين بسيطة ميزتهن خلال المسابقة.

ملكة جمال ماليزيا

بريا سميث، ملكة جمال جزر فيرجن البريطانية.

ملكة جمال أمريكا

ملكة جمال تركيا

ملكة جمال تنزانيا

ملكة جمال الهند فارتيكا سينج

ملكة جمال أستراليا

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ملكة جمال التشيك باربورا هودايوفا

ماريانا جيسيكا فاريلا، ملكة جمال الأرجنتين

ملكة جمال آيسلندا

ملكة جمال جنوب أفريقيا

أناستازيا سوبوتا ملكة جمال أوكرانيا

لورا أسينوفا ملكة جمال بلغاريا

ملكة جمال فرنسا

وكانت مسابقة ملكة جمال الكون قد أقيمت مؤخرا بأمريكا، وفازت فيها فتاة من جنوب أفريقيا.