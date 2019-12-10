منها النظافة الشديدة.. 6 عادات خاطئة تساهم في إصابتك بنزلات البرد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:

تكثر الإصابة بنزلات البرد في فصل الشتاء، وتختلف حدة الإصابة حسب نوع الفيروس ومناعة الشخص، وهناك بعض العادات الخاطئة التي يمارسها البعض دون قصد تساعد في تكرار الإصابة بنزلات البرد ولا تعجل من سرعة الشفاء.

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