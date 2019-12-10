امرأة تشرح طريقة رائعة للحصول على ملابس معطرة بعد غسلها

محمد اسماعيل - القاهرة - شرحت امرأة بريطانية، طريقة رائعة لإضفاء رائحة عطرية ساحرة على ملابسها بعد غسلها.
وقال في منشور له عبر "إنستجرام" لقى رواجاً واسعاً بين المتابعين، بأنها تستخدم هذه الطريقة منذ أكثر من عام وتحصل على نتيجة رائعة لا تقتصر على رائحة الملابس فحسب وإنما تنشرها في أرجاء المنزل أيضاً.
وقد شرحت المرأة خطوات تنفيذ هذه الحيلة على النحو التالي:
１- قومي بملء وعاء متوسط الحجم بالماء الدافئ، وأضيفي كوبين من معطر الأقمشة.
２- ضعي اسفنجة في المزيج واتركيها لعدة ثوان حتى تمتص السائل بالكامل.
３- أخرجي الإسفنجة من الماء واعصريها جيداً.
４- ضعي الإسفنجة مع الملابس في آلة تجفيف الملابس وستحصلين على النتيجة المرجوة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.