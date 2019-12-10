سعودية تقاضي والدها لرفضه زواجها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقدمت فتاة سعودية، على مقاضاة والدها، وذلك بعد رفضه 11 عريسا قد تقدموا لها، دون أي يمنحها أن مبرراً وراء ذلك، حتى بلغت سنة الـ37 عاما.

الفتاة قررت مقاضاة والدها لأنها لم تجد سببا وراء رفضه المستمر للعرسان المتقدمين لها، قائلة إنها اتخذت قرارها بعد أن فهمت حقها فى الزواج رغم تباطؤ والدها ورفضه المستمر للعرسان، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأضافت أن والدها يبحث عن أي عيب أو عذر من أجل رفض العرسان المتقدمين لها، حيث رفض أحدهم لأن راتبه 7 آلاف ريال، وآخر لأنه يسكن فى منطقة بعيدة، وثالثًا لأن شهادته العلمية أقل من الجامعة، وعريسًا رابعًا لأنه مطلق.

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وتابعت: “أتمنى الزواج وأعيش حياتي، قررت توكيل محامية لرفع قضية على أبي”.

كما ذكرت أنها بعد معرفة حقوقها في الزواج قررت اللجوء إلى المحكمة ورفع قضية، حيث تمنت ألا يفهم قرارها هذا كعقوق لوالدها.