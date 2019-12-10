فيديو.. محطات في حياة الفنانة فريدة سيف النصر

حلت الفنانة فريدة سيف النصر، ضيفة على برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي "وائل الإبراشي"، على شاشة "ON E"، والتي كشفت خلال أحداث الحلقة عن تفاصيل خاصة بحياتها الشخصية وبمشوارها الفني، والتي كان من أبرز تصريحاتها سبب ارتداءها الحجاب وعدم خضوعها لعمليات تجميل طيلة حياتها.

ويقدم "هُن" أبرز المحطات في حياة الفنانة فريدة سيف النصر، في السطور التالية.

خطفت فريدة الأنظار منذ اللحظة الأولى التي أطلت فيها على الشاشة، فملامحها الجميلة جعلت المخرجين يحصرونها في أدوار الإغراء، إلا أنها أصرت على إظهار موهبتها وتميزها، بتقديم أعمال مختلفة وتغيير جلدها، أبرزها دور البدينة في مسلسل "بدون ذكر أسماء"، والذي حظي بتفاعل كبير من الجمهور.

بدايتها الفنية

لعبت المصادفة دورًا كبيرًا في بداية مسيرتها الفنية، حينما اكتشف المخرج حسام الدين مصطفى "فريدة"، وهي لا زالت تلميذة، ثم اكتشفها جورج سيدهم في فرقة "ثلاثي أضواء المسرح".

وأضافت خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "النهار"، خلال شهر مارس من العام الحالي، أن بدايتها الفنية كانت من خلال مشاركتها في مسابقة أجمل وجه سينمائي وكانت لجنة التحكيم مكونة من الفنان الراحل فريد شوقي، وحسين فهمي وتم اختيارها الأولى في المسابقة.

تعرضها للضرب من والدتها بسبب التمثيل

حاولت والدتها اعتراض طريقها في مجال الفن، فكانت تضربها حتى تبعدها عن هذا الطريق، وقالت "فريدة" خلال برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية"إسعاد يونس": "جارتي كانت الفنانة آمال سالم، وكانت علاقتنا كبيرة جدًا وأنا وسوسن بدر أخوات في الرضاعة، وتواجدي في البيت عندهم طول الوقت حببني في الفن والتمثيل".

تعرضها للتهديد والتنمر

ارتدت "فريدة" الحجاب في فترة من حياتها، وقررت لاحقا خلعه، وهو ما جعلها تتعرض لهجوم شديد من زميلاتها في الفن ومن بعض وسائل الإعلام.

وقالت خلال استضافتها في برنامج "واحد من الناس"، في مارس من العام الحالي، أنها ارتديت الحجاب بسبب ظروف خاصة بها، بسبب وفاة شقيقها الذي كان يبلغ من العمر 21 عامًا، ووالدها أيضًا، وهو ما جعلها تدخل في حالة نفسية سيئة، حيث بدأت في المواظبة على حضور الدروس الدينية.

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وتابعت: "كنت متعاقدة على عدد من الأعمال السينمائية، وقلت هما مقالوش حاجة وحشة وقررت الغياب عن الأضواء، والدنيا اتقلبت عليا لما لبست الحجاب، واتقلبت لما قلعت، وأنا مكملتش سنة وأنا في الحجاب".

مسلسل وراء زيادة وزنها

كانت ترفض كل الأعمال التي تُعرض عليها، حتى جاءها دور النعجة في مسلسل "بدون ذكر أسماء"، لتبدع فيه، وتدهش كل من راءها كيف تؤدي دورها بهذا الإتقان، وبمنتهى الحرفية.

ومن أجل دورها في "بدون ذكر أسماء" عملت على زيادة وزنها 35 كيلو ليصبح 115، بعدما طلب منها وحيد حامد ذلك.

مجلس تأديبي

روت فريدة تفاصيل الهجوم عليها بعد قرارها خلع الحجاب، خلال برنامج "واحد من الناس"، وذكرت أن أكثر ما ضايقها قول بعضهم: "دي عشان تتربي لازم ابنها يتخطف".

وأضافت أنها تعرضت لهجوم كبير أيضا من زميلاتها بسبب عملها بالفن مرة أخرى، حيث قالوا إن حاجتها للمال وراء عودتها للتمثيل وأنها تسعى لـ"الشو" الإعلامي ليس أكثر.

وأشارت إلى أنها خضعت مجالس تأديب بمنزل الكاتب الصحفي سيد فرغلي، أدارها فنانات اعتزلوا وارتدين الحجاب، لكنها كانت ترد عليهم بقوة، بحسب قولها.

عدم خضوعها لعمليات تجميل

قالت الفنانة فريدة سيف النصر، إنها لم تُجرِ أي عملية تجميل طوال حياتها، حيث قالت "مفيش أحلى من ريشة ربنا، وهيصنع صورة تحفة، ولا يجب محاربة التطور الطبيعي للحياة"، وذلك خلال حوارها في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، "ON E".

وأضافت "سيف النصر"، أنها تبحث حاليا عن الأعمال السينمائية التي تٌناسب عمرها، حيث ذكرت أنها من مواليد عام 1959، ولديها حفيدتين لنجلها الوحيد، مضيفة: "أنا متصالحة مع نفسي"، حيث لم تقدم أي أعمال فنية بها مشاهد إغراء، "لم أمثل أفلام بها قبلات أو أحضان وخلافه".