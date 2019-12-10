"قومي المرأة" يشارك في ورشة عمل الوكالة الكورية للتمكين الاقتصادي للسيدات

شارك المجلس القومي للمرأة، أمس، في ورشة العمل التي عقدها مكتب كويكا مصر-الوكالة الكورية للتعاون الدولي والمنح- حول "شراكة أفضل من أجل التنمية: التمكين الاقتصادي للمرأة" وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمجلس.

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جرى خلال اللقاء تبادل قصص ومشروعات التعاون الناجحة بين كويكا والمجلس القومي للمرأة ووزارة التعاون الدولي، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون وتبادل الأفكار حول الخطط المحتملة وآليات التعاون من أجل تنمية المرأة، حيث تسعى كوريا الجنوبية إلى جانب التعاون التقليدي من أجل التدريب والتعليم المهني والكفاءة الحكومية، المساهمة في تنمية المرأة في مصر، مع التركيز بشكل خاص على التمكين الاقتصادي.

ووضع المجلس القومي للمرأة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وكويكا جدول أعمال التعاون بناءً على نتائج المناقشات في ورشة العمل.