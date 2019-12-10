دراسة: المشي يقلل إصابة السيدات بأمراض القلب والسرطان

أوضحت نتائج دراسة جديدة عرضت مؤخرا ضمن أعمال مؤتمر جمعية القلب الأوروبية الـ 23، في فيينا، إن ممارسة المرأة يوميًا للتمارين والنشاط البدني تقلل خطر الوفاة بسبب بعض الامراض منها القلب والسرطان.
وشارك في الدراسة 4 آلاف امرأة على جهاز المشي والركض، لذلك دعت توصيات الدراسة النساء إلى ممارسة المشي السريع أو الركض على جهاز المشي.
وتوصلت نتائج الدراسة أن الممارسة اليومية لتمارين المشي أو الركض بما يعادل المعدل المشار إليه يقلل خطر وفاة المرأة لأسباب تتعلق بالأمراض المزمنة أو الخطيرة.
ولاحظ فريق البحث أن النساء اللاتي كانت قلوبهن تدق بمعدل طبيعي أثناء التمرين اليومي كان لديهن أقل معدل خطر للإصابة بأمراض القلب والسرطان.
بينما رصد فريق البحث ارتفاع مخاطر الإصابة بالسرطان لدى النساء اللاتي لم تكن مواظبات على التمارين اليومية، وكانت دقات القلب لديهن غير منتظمة أثناء ممارسة التمارين.
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