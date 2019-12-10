احتفل "جوجل" بعيد ميلادها.. معلومات عن المغنية العراقية "عفيفة إسكندر"

تصدرت المغنية العراقية"عفيفة اسكندر اصطفيان"، محرك البحث "جوجل" اليوم، بمناسبة ذكرى ميلادها الـ98، من خلال صورة كرتونية تظهر خلالها ممسكة بميكرفون.

ويقدم "هُن" أبرز المعلومات عن المغنية والفنانة العراقية الراحلة "عفيفة إسكندر"، خلال السطور التالية:

- ولدت عفيفة في 10 ديسمبر، عام 1921، في الموصل، لأب عراقي مسيحي وأم يونانية، وعاشت في بغداد.

- غنت في عمر الـ5، وكانت أول حفلة أحيتها في عام 1935، ولقبت بمنلوجست من المجمع العربي الموسيقي كونها تجيد ألوان الغناء والمقامات العراقية.

- تعتبر عفيفة من عائلة عائلة مثقفة فنياً، فوالدتها كانت تعزف على4 آلات موسيقية وتدعى "ماريكا دمتري" وكانت تعمل كمغنية في ملهى هلال عندما كان يطلق عليه اسم "ماجستيك" والذي أُنشيء بعد احتلال بغداد في منطقة الميدان بباب المعظم، كما هو حال بقية الملاهي التي ظلت تعمل حتى عام 1940.

- كانت والدة عفيفة المشجع الأول لها وكانت تنصحها دوماً بأن الغرور هو مقبرة الفنان.

- تزوجت والدة عفيفة وهي في سن الـ12 عامًا من رجل عراقي أرمني يدعى "إسكندر اصطفيان" وهو عازف وفنان وكان عمره يتجاوز ال 50 عاماً عندما تزوجا، ومنه أخذت لقب إسكندر.

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- أطلت لاول مرة على المسرح في ملهى صغير بمدينة أربيل في أواسط الثلاثينيات وكانوا يُسمونها "جابركلي" أي "المسدس سريع الطلقات"، وأتت هذه التسمية من صفة الغناء الذي أدته حيث كان غناء سريعا نتيجة لصغر سنها وعدم نضوج صوتها آنذاك.

- كانت أول أغنية غنتها في أربيل كانت بعنوان "زنوبة" وهي بعمر 8 سنوات.

- بدأت مشوارها الفني عام 1935 في الغناء في ملاهي ونوادي بغداد وغنت في أرقى ملاهي العاصمة بغداد حينها مثل ملهى"الجواهري والهلال و كباريه عبد الله وبراديز.

- خلال عام 1938، سافرت عفيفة للمرة الأولى للقاهرة، وقامت بالغناء هناك وعملت في فرقة بديعة مصابني، لفترات طويلة، إلى جانب العمل ضمن فرقة تحية كاريوكا.

- بدأت مشوارها بعالم التمثيل من خلال فيلم"يوم سعيد"، مع الموسيقار محمد عبدالوهاب، والفنانة فاتن حمامة، وغنت فيه لكن لسوء الحظ لم تظهر الأغنية عند عرض الفيلم بسبب المخرج الذي حذفها لطول مدة العرض التي تجاوزت الساعتين.

- بلغ رصيدها في الأغاني أكثر من 1500 أغنية، ولقبت بشحرورة العراق.

- كانت المغنية الأولى بالعصر الملكي وكان كبار المسؤولين في الدولة العراقية من ملوك وقادة ورؤساء ووزراء يطلبون ودها ويطربون لصوتها ويحضرون حفلاتها من دون حياء، فالملك فيصل الأول كان من المعجبين بصوتها.

- توفيت في 22 أكتوبر 2012، بعمر 91 عاماً، في مدينة بغداد بعد صراع طويل مع المرض.