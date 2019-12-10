صور.. "كلاب وشيفون".. فساتين إلهام شاهين تثير الجدل

حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على برنامج صاحبة السعادة، وتأتي تلك الحلقة بعد الجدل الذي أثير حول ملابس إلهام شاهين الأخيرة خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، وتحديدا خلال حفل الختام.

وارتدت إلهام شاهين فستانا كشف عن بطنها، وكان "دانتيل" كذلك من منطقة الأكتاف، ومفتوح من الصدر، ما عرضها لانتقادات من الإعلامية الكويتية مي العيدان، ولكن جمهور إلهام شاهين رد على تلك الانتقادات.

كما ردت إلهام شاهين هي في أحد اللقاءات التليفزيونية، وقالت: "مش هقولها حاجة، أي حد يقول أي حاجة أنا مبضايقش، أنا معرفش قالت إيه، بس أيا كان اللي قالته براحتها يعني"، واختتمت: "مبعترضش على آراء حد".

ويستعرض التقرير التالي أبرز الفساتين التي ارتدتها إلهام شاهين وأثارت الجدل.

فستان الكلاب

هكذا عرف الفستان الذي ارتدته الفنانة إلهام شاهين في مناسبتين، أولهما ظهورها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولى، والثانية خلال عقد قران شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وتميز الفستان بنقشته التي كانت عليها كلاب، وألوانه بين الأحمر والأبيض والأسود، وهو فستان من بيت الأزياء "دولتشي وجابانا DOLCE& GABBANA"، وسعره تخطى 57 دولارا.

وردت إلهام شاهين على الانتقادات مؤكدة أنها تحب الحيوانات الأليفة وكانت تبحث عن فستان عليه قطط، ولكنها وجدت هذا الفستان المزيد بصور الكلاب فاشترته على الفور، مؤكدة على حبها للكلاب.

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فستان الشيفون

يعتبر واحدا من أكثر الفساتين التي ارتدتها إلهام شاهين وأثارت جدلا حينها، هو فستان حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ38، ورغم أنه لم يكشف عن أي من جسدها، إلا أن تصميمه المخادع يوحي بأنه "شيفون" تماما سواء من منطقة الأرداف، أو الأكتاف، أو الصدر.

البرقع

على هامش فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الفجيرة الدولي بالإمارات، ظهرت إلهام شاهين بالبرقع الخليجي، مع الإعلامية بوسي شلبي وأثارت انتقادات بسبب ارتداء البرقع على فستان قصير أظهر قدميها، وذلك في مكان مزين بـ"ديكورات" تحمل التراث البدوي، لتعلق "شاهين"، "فعاليات المهرجان مكان جميل والبلد رائعه وناسها جميلة".

فستان ستوميك

هو آخر الفساتين التي ارتدتها إلهام شاهين وأثار الجدل، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة في دورته الـ41، وتميز بفتحة الصدر الواسعة، كما أظهر منطقة الوسط والبطن، وكتفها كان أوفشولدرز.

الفستان أثار انتقادات وردود فعل وكثيرا من الجدل إلا أن إلهام شاهين فضلت عدم الرد.