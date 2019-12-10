أشهر خاطبة على فيس بوك: مهمتي إنشاء وسيلة تعارف.. ولا زواج دون حب

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قالت عبير حسن، أشهر خاطبة على فيس بوك، إنه لا يوجد زواج يتم بين طرفين بدون وجود حب فيما بينهما: "إحنا مهمتنا وسيلة تعارف بين الطرفين، لو ارتاحوا بيكملوا ولو مارتحوش مبيكملوش، ومش قادرة أحصر عدد الزواج اللي تمتها".

وأضافت "حسن" خلال استضافتها ببرنامج "حديث المساء"، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن فترة الخطوبة بين الطرفين هي الفترة التي ينشأ فيها الحب: "الحب زي الكائن الحي بينموا واحدة واحدة وعلى مهله"، موضحة أن 90% من طلبات الزواج بين الشباب والفتيات من يلجأن لذلك النوع من الخطوبة هم الشباب المسافرين في الخارج والأسر الكاملة المهاجرة خارج مصر: "بيبقوا عايزين يتجوزوا مصريين ومش عارفين".

وأكدت أن الشباب المصري يسعون لزواج فتاة جميلة وذات مواصفات شكلية مقبولة: "شباب مصر غلابة وملهمش طلبات كثير، ومحدش بيبقي عايز يتجوز ابن عمته"، مشيرة إلى أنها قامت بإنشاء صفحة عبر "الفيس بوك" وقامت على إثر ذلك بتلقي الطلبات ووفقت ما بين أطراف عدة للزواج: "ماشيين في الموضوع بمعدل كويس، وبقالي 3 سنين عمله الصفحة".

وتابعت: "بشوف ستات عايزين يجوزوا إجوازهم لواحدة مرتاحة علشان تصرف على الاثنين، وفيه بنت كانت عايزة تجوز بباها ويخلف علشان تغيظ مامتها".