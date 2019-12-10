شقيقة مي أبو رويضة لـ"الوطن": ضعف إمكانيات مستشفيات غزة وراء فقدان عين أختي

أعربت الشابة الفلسطينية نرمين أبو رويضة، شقيقة الجريحة مي سليمان أبو رويضة، عن حزنها لاستئصال العين اليمنى للأخيرة، خلال مشاركتها في مسيرة العودة الـ82 السلمية، بقطاع غزة.

وقالت "نرمين"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن شقيقتها شاركت بسلمية في التظاهرات، إلا أن جيش الاحتلال ألقى عليها قنبلة غاز دون أن تصيبها، مضيفة أن أحد الجنود الإسرائيليين وجه سلاحا نحو وجهها، باعثا بإضاءة حمراء اللون صوب عينها اليمنى، إلا أنها ركعت على ركبتها إلى الأسفل، لتفادى الضوء، ثم نهضت بعد دقائق، ليصوب القناصة رصاص مطاطي بعينها اليمنى.

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وتابعت ذات الـ18 ربيعا، أن الإصابة وقعت على مدار الساعة الثالثة عصرا، وأُجرى لشقيقتها إسعافات أولية من الممرضات بالميدان، ثم نُقلت إلى مستشفى "شهداء الأقصى"، لعمل أشعة طبية لها، وبعدها تم تحويلها إلى "مستشفى العيون" بمنطقة النصر لفحصها، والذين نقلوها إلى "مستشفى الشفا"، لإجراء تصوير دقيق لرأسها، ثم رجعت إلى "العيون"، لافتة إلى أن عملية استئصال العين اليمنى بدأت في التاسعة مساء، لمدة ساعتين، مؤكدة أن طول الوقت وضعف إمكانيات الطبية بمستشفيات غزة وراء فقدان عين شقيقتها، و"لو كنا برا القطاع، كان في أمل تضل عينها".

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وأشارت إلى أن "مي" أخبرت العائلة منذ 4 سنوات، برغبتها في الاستشهاد في سبيل فلسطين، طامحة في مواجهة العدو على الحدود، كما يحدث بالضفة الغربية، مختتمة حديثها: "أختى فعلا بطلة وعاشقة لوطنها، وهتفضل مثلي الأعلى".

وكانت الشابة الفلسطينية العشرينية، مي سليمان أبو رويضة، فقدت عينها اليمنى، برصاص مطاطي أثناء توجهها نحو السياج الزائل شرق مخيم البريج بقطاع غزة، خلال مشاركتها في مسيرة العودة الـ82 السلمية، بقطاع غزة، ونُقلت إلى المستشفى، لإجراء عملية استئصال لعينها، بحسب ما ذكر موقع "فلسطين اليوم".

يشار إلى أنه، أصيب مواطن فلسطيني بالرصاص الحي، و5 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم فتاة، فضلا عن إصابة العشرات بحالات اختناق من قنابل الغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الجمعة الـ83 لمسيرة العودة، وكسر الحصار شرق قطاع غزة.