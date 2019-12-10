"غنولي بنت أكابر".. ردود أفعال أصالة بعد أنباء انفصالها

ما زالت أنباء انفصال الفنانة السورية، أصالة، متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى ظل اسمها، خلال الساعات الماضية، متصدرًا مُحركات البحث.

وكان الخبر الانفصال، أكده الإعلامي تامر أمين، خلال إحدى حلقات برنامجه "آخر النهار"، المُذاع على قناة "النهار"، خلال تعليقه على الأزمة التي تمر بها الفنانة أصالة، وبكائها على المسرح، خلال حفلها الأخير، على مسرح الفنان أبو بكر سالم، في منطقة البوليفارد، ضمن إطار فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الإعلامي تامر أمين، انفصال الفنانة عن زوجها المخرج طارق العريان.

وقال تامر أمين، إنه يتمنى إذا كانت هناك فرصة لعودة الثنائي مرة أخرى، مضيفًا: "ربنا يهدي النفوس".

وعلى الرغم من تداول خبر الإعلامي، على نطاق واسع، إلا أن الثنائي لم يؤكدا الخبر، أو ينفوه من الأساس.

وباتت الفنانة تنشر العديد من الصور، مع بعض الرسائل المقتضبة، خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فكان أول رسالة للفنانة على "الإنستجرام"، والتي أرفقتها على إحدى صورها، قالت: "بعض المشاعر كأوراق الشّجر، تُسقى فتتفتح بلون أخضر غضّ، وتُسقى فتذبلُ وتصبحُ معلّقة يائسه ممّا سيأتي، ويأتيها الخريف فتُسقى ولكنّها قرّرت أن تيبسّ، وتقتلع نفسها من الغصن لتتعلّق على طرْفه بطرفها، ويأتي الشتاء بالمطر فتُسقى، ولكنّها تريد أنّ تتحرّر منّ كلّها ومنّ جذورها، نقطة من المطر تكسر ضلعاً منّها، ولفحة هواء تُطيّرها، تُفتّتها، وتُنهيها".

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ثم عادت الفنانة بنشر صورة أخرى من أحدث كليباتها، مشيرة لابنيها (آدم وعلي) مُعلقة: "اليوم أدّومي وعليني غنّوا بنت أكابر، وحبّوا هي الصّورة".

أيام وعاودت الفنانة تشير لعلاقتها بابنتها شام، والتي تتحدث دومًا عنها، لتشارك بصور تجمعها بابنتها، مُعلقة: "يابنا من السنة الّلي فاتت ورجعنا لهم هالشتويّة والجاية كمان وتعيشوا ونشتّي سوا سنين طويلة لقدّام ...كلّ شتا وأنتوا بخير"، لترد عليها "شام": "ونلبس من بعض دايمًا".

وأمس شاركت الفنانة، بصورة لـ "زهر" مدون عليها "مبروك"، وعلقت عليها تهنئ من خلالها مملكة البحرين، لتتويجها ببطلًا لكأس الخليج.

يذكر أن أصالة والعريان، أعلنا زواجهما عام 2006، والذي كلل بطفلين، وهما "آدم" و"علي".