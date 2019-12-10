نهاية اللون الأبيض.. ديكورات المطابخ في 2019

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عادة ما تهتم السيدات بديكور المطبخ، حيث يقضين وقت كبير بداخله لإعداد الطعام وترتيبه، ومن عام لآخر تختلف ديكورات المطابخ التي يتم استخدامها.
وعرض موقع "ديكور إيد" المهتم بأحدث الديكورات، قائمة عن أشهر توجهات ديكورات المطابخ في 2019:
مفيش مطابخ بيضاء
رغم شعبية اللون الأبيض بين المطابخ، لكن عام 2019 شهد الكثير من البدائل لهذا اللون، فالحفاظ على نظافة المطابخ البيضاء أمر صعب.
الألوان الداكنة والهادئة
المزج بين الألوان الداكنة والهادئة كانت الاستخدام الشائع في العام 2019.
استخدام قليل للجرانيت
الاستخدام المتزايد للجرانيت في الأعوام الماضية، انخفض بشكل كبير في العام 2019، حيث تحتوي أسطح الجرانيت على مسامات يمكنها تجمع البكتريا بكثرة إن لم يتم الاعتناء بها بشكل صحيح.
المطابخ الداكنة
في العام 2019 سيطر لون المطابخ الداكن والمظلم بشكل كبير على ديكور المطابخ، لأنه يتميز بأناقته.
الديكور الإسباني والمغربي
وأيضًا الديكور ذو الطابع الإسباني والمغربي لقى رواج كبير في هذا العام، لأنه يتميز بالخروج عن المألوف.
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