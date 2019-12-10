رفضت عرضا مغريا من إسرائيل.. ملامح من حياة لوسي في عيد ميلادها

واحدة من أشهر راقصات مصر والوطن العربي، بدأت مشوارها الفني من خلال الأفراح الشعبية، ثم انتقلت للملاهي الليلية، اكتسبت شهرة واسعة ما جعل المنتجين والمخرجين يتهافتون على ضمها وإدخالها الوسط الفني وعالم التمثيل، هي الفنانة لوسي، التي قدمت دورًا مهما في مسلسل "الباطنية"، والذي يُعتبر من أشهر أعمالها على المستوى الدرامي.

ويتزامن اليوم 10 ديسمبر، يوم ميلاد الفنانة والراقصة لوسي، الـ63، ويقدم "هُن" أبرز المحطات في حياتها خلال السطور التالية.

بداية مشوارها الفني

ظروف قاسية عانت منها لوسي، فلم تكن حياتها كسائر أقرانها في الطفولة، فإصابة والدها بالشلل وهى في سن الـ11 جعلها تتجه للرقص، واكتفت بالمرحلة الإعدادية، وبدأت حياتها الفنية راقصة شرقية ثم عملت بأدوار صغيرة كممثلة إلى أن بدأت أدوارها تكبر شيئا فشيئا فتركت الرقص وتفرغت للتمثيل، وكانت قد خاضت تجربة تقديم فوازير رمضان مرتين، الأولى كانت لصالح قنوات art حملت اسم "فوازير أبيض وأسود" وشاركها فيها محمد هنيدي وأشرف عبدالباقي، والثانية كانت لصالح التلفزيون المصري وحملت اسم "فوازير قيما وسيما" وشاركها فيها الفنانة أمينة رزق.

زواجها من سلطان الكاشف

تزوجت لوسي من رجل الأعمال سلطان الكاشف، الذي يستثمر أمواله في المنشآت السياحية، إلى جانب امتلاكه كازينو في شارع الهرم، والذي استخدمه لتقديم لوسي معظم الفقرات الغنائية والاستعراضية به، إلا أنه تعرض للسرقة والنهب إبان حرقه وسرقته من قبل مجهولين في ثورة 25 من يناير.

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وتزوجا منذ أكثر من 15عامًا، يلقبها أصدقاؤها في الوسط الفني باسم أم فتحي، إشارة إلى ابنها الوحيد فتحي الذي أنجبته منه.

خلافها مع عايدة رياض

تداولت أخبار داخل الوسط الفني بوجود خلافات عديدة بين لوسي والفنانة عايدة رياض، بسبب الجزء الأخير من مسلسل "ليالي الحلمية"، واختيار عايدة لتجسيد دور"حمدية"، بدلًا منها، وكانت وضحت الأمر، بوجود خلاف وقع بينها وبين المؤلف عمرو ياسين حول شخصية "حمدية" في المسلسل، والتغييرات التي طرأت على الدور، نظرًا لكونها كانت خارج البلاد في أمريكا.

رفضها عرض إسرائيل لتدريس للرقص بمدارس إسرائيلية

رفضت لوسي عرضا إسرائيليا مغريا، قُدم إليها منذ أكثر من 22 عامًا، لتعليم الرقص والعمل كمدرسة رقص، بحوالي 2000 دولار عن كل طالبة في معهد الرقص، وألف دولار فى الساعة الواحدة إذا كان عدد الطالبات أقل من 20 طالبة، ورفضت هذا العرض المغرى لأنها لا تحب أن تتعاون مع دولة معادية لمصر، وذلك وفقًا لتصريحاتها خلال استضافتها في برنامج "شيخ الحارة"، التي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة.

وصرحت خلال استضافتها ببرنامج "شيخ الحارة"، بأنها تحب الرقص كما أنها مهنة شريفة ترجع إلى شخصية الراقصة، وأنها لا تخشى الموت وهى ترتدى بدلة الرقص.