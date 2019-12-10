6 تغيرات تحدث للمرأة عند بلوغها الـ40 عاما

يبدأ النضج كما هو متعارف عليه مع سن الـ40، ببدء تلك الحقبة تنتهي مرحلة الشباب، وتبدأ مرحلة النضج الكامل، ومعها تبدأ بعض التغييرات التي تطرأ على الجسد والنفس، بحسب ما نشر موقع "هيلث"، ويستعرضها التقرير التالي.

صعوبة فقدان الوزن

يتغلب الجسم على إمكانية فقدان الوزن بالتوقف عن تناول الخبز، بل إنه يريد فقط أن يكون سمينًا وسعيدًا، بعد بلوغك سن الأربعين، يمكنك أن تأكلين 400 سعرة حرارية في اليوم لمدة ستة أسابيع وسيزيد جسمك كيلو ونصف رغم ذلك.

يصبح جسمك غير مهتم بنظامك الغذائي أو بقياساتك جينز، لذا استمعتي بقوامك بينما أنت في الثلاثينيات.

تقبل نفسك كما أنت

بمجرد بلوغك سن الأربعين، ستبدأ في معرفة من أنت، وتعرف ما أنت جيد فيه، وما تحب، وما تقدر، وكيف تريد أن تعيش، ولن تقلق بشأن أي شيء آخر.

قبل ذلك تكون قلقًا بشأن الهدف والمسار والهوية والقيمة والعمل، لكن سن الـ 40 يجلب أمانًا لم تكن لتخييله.

تغييرات عقلية

لقد خدمك هذا الدماغ جيدًا لفترة طويلة، لكنها ستبدأ في خداعك عندما تبلغ من العمر 40 عامًا.

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لا يمكنك تذكر الاتجاهات بسهولة، نسيان سبب دخولك إلى الغرفة، لن يمكنك تذكر اسم ابنك أو باقي أبنائك.

سوف تتحدثين على هاتفك الخلوي مع البحث عنه في الأرجاء، هذا أمر مؤسف لأنه في هذا الوقت تقريبًا تعود ذاكرتك إلى المدرسة الإعدادية والثانوية، ومن المتوقع أن تساعد في حل الجبر والكيمياء وتذكر "كل الأشياء".

تطوير المرونة

الموافقة، النقد، الصراع، العند، جميعها أشياء تتغير ببلوغك الـ40 تتوقف عن الاهتمام كثيرًا بما يفكر به الآخرون عنك، زواجك، وحياتك المهنية، وسياستك، وبيتك، وشعرك، ويصبح مجرد اختلاف آراء ولن يهز أخذ أي قرار.

تغييرات البشرة

عندما ترين صورة لنفسك، تبدأن في ملاحظة تغييرات في شكل ونعومة جلدك، وكيف بدأت الرقبة تظهر أكبر عمرا مما كانت عليه، ويبدأ سحر الجلد وجاذبيته تنخفض، وكذلك نعومتك، وكيف كان مشدودا في السابق، وأصبح مترهلا رغم احتفاظك بوزن مثالي.

لن تهتمي بما سبق

رغم كون تلك الأمور تمثل رعبا لمن هن دون الـ30 عاما إلا أنك ببلوغك الـ40، ستعلمين ما هو مهم، هؤلاء الأطفال، والزوج، وهذه الحياة الصغيرة التي بنيتها، هذا هو ما يهم.

بعد الأربعين من العمر، فأنت أبطأ في إخبار الجميع بمدى الخطأ، وأسرع في جمع أهلك حولك، ويصبح هذا هو مكانك. هؤلاء هم شعبك. هذه هي حياتك الجميلة الثمينة، وستشعرين بالقناعة.