من هي عزيزة جلال العائدة من اعتزال دام 35 سنة؟

عقب اعتزال دام لما يقارب الـ35 سنة، تستعد المطربة المغربية عزيزة جلال، لإحياء حفل غنائي لها، ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة"، في محافظة العلا، شمال غربي السعودية، في أواخر ديسمبر الجاري، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وأكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن المطربة العائدة إلى الفن، أعلنت عن تخليها عن قرار الاعتزال، من خلال مسرح "مرايا"، في السادس والعشرين من ديسمبر الجاري.

"هن" رصد أبرز المعلومات عن الفنانة العائدة من الاعتزال عزيزة جلال خلال الفقرات التالية

- ولدت في مدينة مكناس في المغرب، عام 1958 ميلاديا.

- بدأت مشوارها الفني في وطنها المغرب.

- احترفت الغناء في مصر، وأولى حفلاتها عقدت بالقاهرة في نادي الزمالك، بصحبة "موسيقار الأجيال" محمد عبدالوهاب، مؤكدة: "مصر فتحت لي دراعاتها واحتضنتني بمعنى الكلمة" خلال تصريحات إعلامية.

- أعلن "عبدالوهاب" عن رغبته في التلحين إليها، لإعجابه بصوتها وأدائها للأغاني، حيث قال لها: "يا هانم أنت هانم وأنا مبسوط منك وأنا اتسلطنت وأنت سلطنتيني".

- قررت اعتزال الفن في ثمانينيات القرن الماضي، تحديدا عام 1985، عقب زواجها، وتفضيلها التفرغ لحياتها الأسرية.

- أصيبت بحمى شديدة عقب ولادتها بشهرين، ما أدى لمعاناتها من "الحول" في العينين، والذي أثر على ثقتها بنفسها سلبيا خلال مرحلة الطفولة، وسط تنمر أقرانها عليها، ووصفها بـ"الحولة".

- من أشهر أغاني عزيز جلال، خلال حقبة الثمانينيات، التي ذاع صيتها خلالها: "مستنياك"، و"هو الحب لعبة"، و"زي ما أنت"، و"من حقك تعاتبني".

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- تصدرت محركات البحث، عقب إعادة غنائها "مستنياك"، خلال استضافتها في برنامج "اللقاء من الصفر"، على شاشة "أم بي سي"، في مايو الماضي.