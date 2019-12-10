الرجال لا يهتمون كثيرا بماركة الجينز

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
أشارت مجلة "الأقمشة والمنسوجات" الألمانية إلى أن الرجال يهتمون كثيرا بشعار العلامة التجارية، التي تظهر على القمصان وتي شرت، إلا أن ماركة بنطال الجينز تحظى بأهمية أقل، حيث لم يعد الرجال يبحثون عن ماركات الجينز الشهيرة مثل Levi's أو Wrangler أو Diesel عند الرغبة في شراء بنطال الجينز.
وأشارت المجلة الألمانية أنه يمكن ملاحظة هذا الاتجاه لدى الرجال، الذين يبحثون عن بنطال جينز في الفئة السعرية العادية، التي تتراوح ما بين 60 إلى 110 يورو، حيث ينصب اهتمامهم بدرجة أكبر على مدى ملائمة تصميم البنطال لشكل الجسم، وما إذا كان مريحا أثناء الارتداء أم لا، وكذلك الاهتمام بمسألة السعر مقابل القيمة.
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