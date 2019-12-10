4 تدابير بسيطة لمحاربة الفيروسات

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قدمت مجلة "فرويندين" الألمانية بعض النصائح والإرشادات، التي يمكن من خلالها الحماية من الفيروسات وتقوية الجهاز المناعي لمحاربة الفيروسات بالجسم ومنها:

ضبط الرطوبة في المنزل

يمكن محاربة فيروسات الإنفلونزا ونزلات البرد عن طريق التأكد من أن نسبة الرطوبة في المنزل لا تقل عن 50%، ووفقا لدراسة أجرتها جامعة برينستون، فإن الفيروسات تجد في الهواء الجاف بيئة أفضل للتكاثر والانتشار، فضلا عن أن جفاف الأغشية المخاطية في الأنف والحنجرة يسهل على الفيروسات دخول الجسم.

ممارسة الرياضة

يتعافى الجسد، الذي يتمتع باللياقة البدنية بسرعة عندما تهاجمه الفيروسات، فضلا عن الأشخاص، الذين يمارسون الرياضة لمدة 60 دقيقة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، أقل عرضة للإصابة بالفيروسات، كما يمكن تعزيز الجهاز المناعي عن طريق المشي لمدة 30 دقيقة كل يوم.

النظام الغذائي السليم

هناك العديد من العناصر الغذائية، التي تساعد على تقوية جهاز المناعة ومنها فيتامين C الموجود في الثمار الحمضية، والسلينيوم الموجود في المكسرات وفيتامين D في الأسماك الدهنية والزنك في دقيق الشوفان والحديد في اللحوم الحمراء، وقد أثبتت دراسة أن تناول 75 ملغ من الزنك يوميا يقلل من تكرار نزلات البرد بمقدار الثلث.

الحالة المزاجية الجيدة

أظهرت دراسة من جامعة كنتاكي أن جهاز المناعة يتطور بشكل جيد لدى الأشخاص المتفائلين، والذين يفكرون بإيجابية، كما أن الخوف يسقط هذا الجدار المناعي، ولذلك يوصى بالقيام بالأشياء التي تشعر بالسعادة وتجنب الإجهاد الدائم، لأنه يزيد من مستوى الكورتيزول في الدم، والذي بدوره يمنع تكوين الخلايا المناعية.